На Харківщині загинув волинянин Василь Збудовський

На Харківщині загинув волинянин Василь Збудовський
22 березня в районі населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області загинув 44-річний волинянин Василь Збудовський.

Про це повідомляє Мар'янівська селищна рада.

Василь був зарахований до списків військової частини з 24 лютого 2022 року. Він - учасник АТО (ООС), патріот України, футболіст. Герой виховував трьох дітей.

Жителів смт Мар'янівка, с. Борочиче, Широка та інших населених пунктів громади просять долучитись та вшанувати Захисника України.

Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.

25-26 березня 2023 року в Мар'янівській селищній територіальній громаді оголошено Днем жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!

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Теги: Василь Збудовський, загинув
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