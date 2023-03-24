ВАКС засудив до 4,5 років колонії колишнього посадовця Міноборони

Дмитру Комасі, якого обвинувачують у пропозиції надання неправомірної вигоди директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.



Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пише

«Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об'єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України». За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі», – інформує САП.



Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд призначив 4,5 років позбавлення волі колишньому заступнику начальника управління військових представництв Міністерства оборони України, якого обвинувачують у пропозиції надання неправомірної вигоди директору департаменту внутрішнього аудиту МіноборониПро це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пише Слово і Діло.

«Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об'єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України». За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі», – інформує САП.Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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