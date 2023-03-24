ВАКС засудив до 4,5 років колонії колишнього посадовця Міноборони

ВАКС засудив до 4,5 років колонії колишнього посадовця Міноборони
Вищий антикорупційний суд призначив 4,5 років позбавлення волі колишньому заступнику начальника управління військових представництв Міністерства оборони України Дмитру Комасі, якого обвинувачують у пропозиції надання неправомірної вигоди директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пише Слово і Діло.

«Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об'єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України». За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі», – інформує САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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Теги: ВАКС, Комаха, Міноборони, суд
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