Коригувальницю ракетних ударів по лікарнях Миколаєва засудили до 11 років за ґратами

Коригувальницю ракетних ударів по лікарнях Миколаєва засудили до 11 років за ґратами
За матеріалами СБУ 11 років за ґратами проведе коригувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, ворожа інформаторка з Миколаївщини проведе 11 років за ґратами. Таке рішення прийняв Заводський районний суд м. Миколаїв.

Саме за її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні.
Співробітники СБУ затримали поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у регіоні в липні минулого року.

За даними слідства, ворожою інформаторкою є місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення рф.

Свої деструктивні погляди активно поширювала у прокремлівських Телеграм-каналах у вигляді дописів та коментарів.

Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці через адміністратора одного з підконтрольних пабліків.

За вказівкою ворога його поплічниця збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);

▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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