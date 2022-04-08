У Луцьку посеред дороги патрульних зупинив лікар і просив допомогти породіллі у важкому стані. ВІДЕО

У Луцьку посеред дороги патрульних зупинив лікар і просив допомогти породіллі у важкому стані. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській просто посеред дороги поліцейську автівку зупинив схвильований лікар «швидкої» і попросив про допомогу.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Це трапилося зранку у четвер, 23 березня.

Фельдшер підбіг до патрульних та попросив супроводити карету швидкої до перинатального центру.

Як виявилося згодом, медики доставляли туди породіллю, яка після пологів була у важкому стані.


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Теги: патрульні, Луцьк, допомога, породілля
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