У Луцьку посеред дороги патрульних зупинив лікар і просив допомогти породіллі у важкому стані. ВІДЕО





Про це повідомили у патрульній поліції Волині.



Це трапилося зранку у четвер, 23 березня.



Фельдшер підбіг до патрульних та попросив супроводити карету швидкої до перинатального центру.



Як виявилося згодом, медики доставляли туди породіллю, яка після пологів була у важкому стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ковельській просто посеред дороги поліцейську автівку зупинив схвильований лікар «швидкої» і попросив про допомогу.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Це трапилося зранку у четвер, 23 березня.Фельдшер підбіг до патрульних та попросив супроводити карету швидкої до перинатального центру.Як виявилося згодом, медики доставляли туди породіллю, яка після пологів була у важкому стані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію