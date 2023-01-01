На війні із Росією загинув 40-річний волинянин Іван Войтович

На війні із Росією загинув 40-річний волинянин Іван Войтович
Ще нещодавно в Сенкевичівці зустрічали односельця-військовослужбовця Івана Войтовича, для підрозділу якого силами всіх небайдужих було придбано тепловізор. А 24 березня отримали скорботну звістку про його загибель.

Про це повідомили у Городищенській громаді.

Іван Войтович віддав найцінніше – життя. Чоловікові було 40 років.

Для вшанування пам’яті загиблого у російсько-українській війні Івана Войтовича за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.

Детальну інформацію щодо дати та часу зустрічі похоронного кортежу повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!

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Теги: Войтович, Волинь, загинув, військовий
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