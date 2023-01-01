На війні із Росією загинув 40-річний волинянин Іван Войтович

Івана Войтовича, для підрозділу якого силами всіх небайдужих було придбано тепловізор. А 24 березня отримали скорботну звістку про його загибель.



Про це



Іван Войтович віддав найцінніше – життя. Чоловікові було 40 років.



Для вшанування пам’яті загиблого у російсько-українській війні Івана Войтовича за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.



Детальну інформацію щодо дати та часу зустрічі похоронного кортежу повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще нещодавно в Сенкевичівці зустрічали односельця-військовослужбовця, для підрозділу якого силами всіх небайдужих було придбано тепловізор. А 24 березня отримали скорботну звістку про його загибель.Про це повідомили у Городищенській громаді.Іван Войтович віддав найцінніше – життя. Чоловікові було 40 років.Для вшанування пам’яті загиблого у російсько-українській війні Івана Войтовича за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.Детальну інформацію щодо дати та часу зустрічі похоронного кортежу повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію