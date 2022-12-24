Австрія запевнила, що арештує Путіна, якщо він приїде





Про це



"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - прокоментували у відомстві питання про те, чи заарештує австрійська влада путіна у разі його прибуття на територію Австрії.



У міністерстві юстиції Австрії також вказали на те, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира – ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".



"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - наголосили в австрійському мін’юсті.



Як відомо, 17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової.



Президента рф та уповноважену президента рф у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах - незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.



16 березня стало відомо, що Австрія також приєдналася до коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - тепер до коаліції входять 33 держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Австрія як учасниця Римського статуту зобов'язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, й імунітет перед Судом не мають навіть глави держав.Про це Укрінформу повідомили у федеральному міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит щодо виконання країною ордеру МКС на арешт президента рф володимира путіна."Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - прокоментували у відомстві питання про те, чи заарештує австрійська влада путіна у разі його прибуття на територію Австрії.У міністерстві юстиції Австрії також вказали на те, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира – ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав"."Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - наголосили в австрійському мін’юсті.Як відомо, 17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової.Президента рф та уповноважену президента рф у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах - незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.16 березня стало відомо, що Австрія також приєдналася до коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - тепер до коаліції входять 33 держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію