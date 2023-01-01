Добрі новини від ВолиньPost за 24 березня
24 березень, 23:34
Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!
А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 24 березня, ми писали про таке:
Церковна громада з Волині виготовила для військових понад 1000 енергетичних банок. ВІДЕО
Парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України понад тисячу енергетичних банок з тушкованкою.
Загалом на виготовлення тушкованок використали сотні кілограм курятини, а також гречку, перлову крупу, квасолю. Приготування відбувалося за допомогою десятка автоклавів.
ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб,
• танків – 3 574 (+4) од,
• бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,
• артилерійських систем – 2 616 (+8) од,
• РСЗВ – 511 (+0) од,
• засобів ППО – 276 (+3) од,
• літаків – 305 (+0) од,
• гелікоптерів – 290 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,
• крилатих ракет – 911 (+2) од,
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,
• спеціальної техніки – 277 (+4) од.
Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО
Ковельчанка Ангеліна Андросюк, яка 7 років навчається в школі Євроф’юче, мала можливість зіграти пінг-понг з принцом Уельським Вільямом, коли той був у Варшаві.
Після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім’ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився як часто ковельчанка грає в теніс, чи їй це подобається.
Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників
За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України на «дрони для кордону» вже зібрали 2,5 млн грн.
«На ці кошти вже придбали партію безпілотників, триває закупівля наступних. Дрони допомагають бійцям на передовій виявляти та знищувати противника як вдень, так і вночі», – йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.
Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Волонтерка з Нововолинська Галина Скипальська за рік повномасштабної війни виготовила 5 тисяч устілок для українських захисників.
Здебільшого жінка працює ввечері та вночі. Одна партія устілок може налічувати 100 штук. Свої вироби передає у гуманітарний штаб Нововолинськ. Help, а вже звідти їх доставляють солдатам.
Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Спортсмен ДЮСШ Люблинець Богдан Нікітін представлятиме Україну на чемпіонаті світу з важкої атлетики.
Австрія запевнила, що арештує Путіна, якщо він приїде
Австрія як учасниця Римського статуту зобов'язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, й імунітет перед Судом не мають навіть глави держав.
Воїн-капелан з Волині написав дві картини про війну
Військовий-капелан з Волині створює картини на воєнну тематику.
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А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 24 березня, ми писали про таке:
Церковна громада з Волині виготовила для військових понад 1000 енергетичних банок. ВІДЕО
Парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України понад тисячу енергетичних банок з тушкованкою.
Загалом на виготовлення тушкованок використали сотні кілограм курятини, а також гречку, перлову крупу, квасолю. Приготування відбувалося за допомогою десятка автоклавів.
ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб,
• танків – 3 574 (+4) од,
• бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,
• артилерійських систем – 2 616 (+8) од,
• РСЗВ – 511 (+0) од,
• засобів ППО – 276 (+3) од,
• літаків – 305 (+0) од,
• гелікоптерів – 290 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,
• крилатих ракет – 911 (+2) од,
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,
• спеціальної техніки – 277 (+4) од.
Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО
Ковельчанка Ангеліна Андросюк, яка 7 років навчається в школі Євроф’юче, мала можливість зіграти пінг-понг з принцом Уельським Вільямом, коли той був у Варшаві.
Після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім’ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився як часто ковельчанка грає в теніс, чи їй це подобається.
Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників
За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України на «дрони для кордону» вже зібрали 2,5 млн грн.
«На ці кошти вже придбали партію безпілотників, триває закупівля наступних. Дрони допомагають бійцям на передовій виявляти та знищувати противника як вдень, так і вночі», – йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.
Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Волонтерка з Нововолинська Галина Скипальська за рік повномасштабної війни виготовила 5 тисяч устілок для українських захисників.
Здебільшого жінка працює ввечері та вночі. Одна партія устілок може налічувати 100 штук. Свої вироби передає у гуманітарний штаб Нововолинськ. Help, а вже звідти їх доставляють солдатам.
Важкоатлет з Ковельщини представлятиме Україну на чемпіонаті світу. ФОТО
Спортсмен ДЮСШ Люблинець Богдан Нікітін представлятиме Україну на чемпіонаті світу з важкої атлетики.
Австрія запевнила, що арештує Путіна, якщо він приїде
Австрія як учасниця Римського статуту зобов'язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, й імунітет перед Судом не мають навіть глави держав.
Воїн-капелан з Волині написав дві картини про війну
Військовий-капелан з Волині створює картини на воєнну тематику.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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