Церковна громада з Волині виготовила для військових понад 1000 енергетичних банок. ВІДЕО

Церковна громада з Волині виготовила для військових понад 1000 енергетичних банок. ВІДЕО
Парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України понад тисячу енергетичних банок з тушкованкою.

Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко.

"1 017 енергетичних банок було виготовлено прихожанами Свято-Миколаївського храму с.Пульмо! Дякую Вам, мої дорогі парафіяни", - написав священник.

Загалом на виготовлення тушкованок використали сотні кілограм курятини, а також гречку, перлову крупу, квасолю. Приготування відбувалося за допомогою десятка автоклавів.

Також духівник опублікував відеоролик процесу виготовлення енергетичних банок та готової продукції.



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Теги: Волинь, Пульмо
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