Церковна громада з Волині виготовила для військових понад 1000 енергетичних банок. ВІДЕО





Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко.



"1 017 енергетичних банок було виготовлено прихожанами Свято-Миколаївського храму с.Пульмо! Дякую Вам, мої дорогі парафіяни", - написав священник.



Загалом на виготовлення тушкованок використали сотні кілограм курятини, а також гречку, перлову крупу, квасолю. Приготування відбувалося за допомогою десятка автоклавів.



Також духівник опублікував відеоролик процесу виготовлення енергетичних банок та готової продукції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України понад тисячу енергетичних банок з тушкованкою.Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко."1 017 енергетичних банок було виготовлено прихожанами Свято-Миколаївського храму с.Пульмо! Дякую Вам, мої дорогі парафіяни", - написав священник.Загалом на виготовлення тушкованок використали сотні кілограм курятини, а також гречку, перлову крупу, квасолю. Приготування відбувалося за допомогою десятка автоклавів.Також духівник опублікував відеоролик процесу виготовлення енергетичних банок та готової продукції.

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