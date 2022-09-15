«Вірю, що весною Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ», – американський військовий

Американський військовий, радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс наголосив, що зараз на фронті знищуються усі найкращі підрозділи російської армії.Також американський офіцер вірить у "потужний контрнаступ" України навесні. Про це Ден Райс розповів у інтерв'ю NV, - пише ТСН.Втрати Росії у війні проти України щомісяця становлять близько 25 тис. військових – і це лише вбитими. Кількість поранених утричі більша.Коментуючи втрати РФ у війні проти України, він висловив думку, що "Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія".За оцінками офіцера, президент Росії Володимир Путін надалі робить промах за промахом, порушуючи всі принципи війни."Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", – пояснив Райс.За його даними, на сьогодні бійці ЗСУ ліквідовують близько 25 тис. російських військових на місяць, і приблизно такими будуть цифри ворожих втрат за березень. Ще близько 75 тис. російських втрат за березень – це поранені.Радник головнокомандувача ЗСУ наголосив, що на сьогодні на фронті знищуються усі найкращі підрозділи російської армії."Жахливий час для атаки. Тому, коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", – наголосив Райс.