Не чути тривоги: у одному із мікрорайонів Луцька зламалася система оповіщення. ВІДЕО

Не чути тривоги: у одному із мікрорайонів Луцька зламалася система оповіщення. ВІДЕО
Жителі обласного центру Волині, які проживають в мікрорайоні ЛПЗ, раніше неодноразово чули сигнали не під час повітряної тривоги, зараз же навпаки - не чують її зовсім.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Виявилося, що система оповіщення, яка розташована на бульварі Дружби народів, перебуває в ремонті.

Начальник управління з цивільного захисту Волинської ОВА Олександр Блащук каже, що система запрацює наступного тижня.

«Це одна сирена, яка на будинку на бульварі Дружби народів. Вона працювала з деякими порушеннями, тому ми її зараз ремонтуємо. Чекаємо запасну застину з Польщі, Десь завтра вона вже має бути, ми її вмонтуємо і вона працюватиме», - повідомив Олександр Блащук.


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Теги: оповіщення, тривога, Волинь, Луцьк
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