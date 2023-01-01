Не чути тривоги: у одному із мікрорайонів Луцька зламалася система оповіщення. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Жителі обласного центру Волині, які проживають в мікрорайоні ЛПЗ, раніше неодноразово чули сигнали не під час повітряної тривоги, зараз же навпаки - не чують її зовсім.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Виявилося, що система оповіщення, яка розташована на бульварі Дружби народів, перебуває в ремонті.
Начальник управління з цивільного захисту Волинської ОВА Олександр Блащук каже, що система запрацює наступного тижня.
«Це одна сирена, яка на будинку на бульварі Дружби народів. Вона працювала з деякими порушеннями, тому ми її зараз ремонтуємо. Чекаємо запасну застину з Польщі, Десь завтра вона вже має бути, ми її вмонтуємо і вона працюватиме», - повідомив Олександр Блащук.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Виявилося, що система оповіщення, яка розташована на бульварі Дружби народів, перебуває в ремонті.
Начальник управління з цивільного захисту Волинської ОВА Олександр Блащук каже, що система запрацює наступного тижня.
«Це одна сирена, яка на будинку на бульварі Дружби народів. Вона працювала з деякими порушеннями, тому ми її зараз ремонтуємо. Чекаємо запасну застину з Польщі, Десь завтра вона вже має бути, ми її вмонтуємо і вона працюватиме», - повідомив Олександр Блащук.
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