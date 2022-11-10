З окупованих Росією територій вдалося повернути ще двох українських дітей

З окупованих Росією територій вдалося повернути ще двох українських дітей
Ще двоє дітей, які перебували на тимчасово окупованих Росією територіях України, вдалося повернути до рідних.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Звернення про необхідність повернення дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка раніше перебувала у російському полоні", - повідомив омбудсмен.

Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець – в Україні разом зі своєю родиною. Тож сьогодні мав з ними зустріч.

Дмитро Лубінець зауважив, що повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії двох Уповноважених з прав людини — України та Росії.

Тому вкотре закликаю родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території РФ чи на тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого на гарячу лінію: 0 800 501 720.

Працюємо над поверненням кожної української дитини

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Теги: війна, повернення, окупація, Україна
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