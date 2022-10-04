На Херсонщині Росія майже повністю знищила понад 50 сіл





Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає



“Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію”, — сказав Зеленський.



Він повідомив, що було окремо й уважно розглянуто енергетичну ситуацію, питання відновлення.



“На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає.



Зеленський також повідомив, що сьогодні був в одному із найбільших таких сіл — Посад-Покровському.



“Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших — зробимо все для відбудови наших територій”, — сказав Зеленський.

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