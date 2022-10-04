На Херсонщині Росія майже повністю знищила понад 50 сіл

На Херсонщині Росія майже повністю знищила понад 50 сіл
На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом, але навіть у такі села люди повертаються.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

“Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію”, — сказав Зеленський.

Він повідомив, що було окремо й уважно розглянуто енергетичну ситуацію, питання відновлення.

“На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає.

Зеленський також повідомив, що сьогодні був в одному із найбільших таких сіл — Посад-Покровському.

“Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших — зробимо все для відбудови наших територій”, — сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Херсонщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині Росія майже повністю знищила понад 50 сіл
Сьогодні, 02:17
Що заважає розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 01:15
24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня
23 березень, 23:26
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО
23 березень, 23:15
Схожі новини
Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині
04 жовтень, 2022, 22:37
Українські військові звільнили 4 села біля Херсона, – CNN Українські військові звільнили 4 села біля Херсона, – CNN
29 серпень, 2022, 22:13
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
22 липень, 2022, 21:31
На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube
05 липень, 2022, 03:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині Росія майже повністю знищила понад 50 сіл
Сьогодні, 02:17
 0
Що заважає розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 01:15
 0
24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня
23 березень, 23:26
 0
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО
23 березень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8