На Херсонщині Росія майже повністю знищила понад 50 сіл
Сьогодні, 02:17
На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом, але навіть у такі села люди повертаються.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
“Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію”, — сказав Зеленський.
Він повідомив, що було окремо й уважно розглянуто енергетичну ситуацію, питання відновлення.
“На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає.
Зеленський також повідомив, що сьогодні був в одному із найбільших таких сіл — Посад-Покровському.
“Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших — зробимо все для відбудови наших територій”, — сказав Зеленський.
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Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
“Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію”, — сказав Зеленський.
Він повідомив, що було окремо й уважно розглянуто енергетичну ситуацію, питання відновлення.
“На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає.
Зеленський також повідомив, що сьогодні був в одному із найбільших таких сіл — Посад-Покровському.
“Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших — зробимо все для відбудови наших територій”, — сказав Зеленський.
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