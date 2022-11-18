Швеція передасть Україні танки Leopard 2, САУ Archer на понад 500 млн євро





Про це свідчить рішення Риксдагу від 23 березня, - пише



Згідно з рішенням, швецький уряд може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на 6,2 млрд крон (554 млн євро). Йдеться про танки Leopard 2, САУ Archer, легку протитанкову зброю Robot 57 та боєприпаси.



"Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції", – зауважили в парламенті.



Крім того, швецький парламент дозволив уряду ухвалити рішення про продаж 14 систем Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої артустановки AS90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент Швеції (Риксдаг) схвалив пропозицію уряду про передання Україні нового пакета військової допомогиз артустановками Archer і танкамм Leopard 2.Про це свідчить рішення Риксдагу від 23 березня, - пише ТСН Згідно з рішенням, швецький уряд може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на 6,2 млрд крон (554 млн євро). Йдеться про танки Leopard 2, САУ Archer, легку протитанкову зброю Robot 57 та боєприпаси."Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції", – зауважили в парламенті.Крім того, швецький парламент дозволив уряду ухвалити рішення про продаж 14 систем Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої артустановки AS90.

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