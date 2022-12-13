Залужний обговорив посилення української ППО з начальником Штабу оборони Британії
Сьогодні, 01:15
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Британії адміралом Тоні Радакіном. Військові обговорили посилення української протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні на його Telegram-каналі, опублікованому у п'ятницю, 24 березня,- пише "Кореспондент".
Він розповів британському колезі про ситуацію по всій лінії фронту. Зокрема про те, що найскладнішою ділянкою залишається Бахмутський напрямок. Однак Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію.
"Також обговорили питання посилення українського ППО. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
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Про це йдеться у повідомленні на його Telegram-каналі, опублікованому у п'ятницю, 24 березня,- пише "Кореспондент".
Він розповів британському колезі про ситуацію по всій лінії фронту. Зокрема про те, що найскладнішою ділянкою залишається Бахмутський напрямок. Однак Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію.
"Також обговорили питання посилення українського ППО. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
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