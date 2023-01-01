ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,



танків – 3 574 (+4) од,



бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,



артилерійських систем – 2 616 (+8) од,



РСЗВ – 511 (+0) од,



засобів ППО – 276 (+3) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 290 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,



крилатих ракет – 911 (+2) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,



спеціальної техніки – 277 (+4) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,танків – 3 574 (+4) од,бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,артилерійських систем – 2 616 (+8) од,РСЗВ – 511 (+0) од,засобів ППО – 276 (+3) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,крилатих ракет – 911 (+2) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,спеціальної техніки – 277 (+4) од.Дані уточнюються.

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