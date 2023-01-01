ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,

танків – 3 574 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,

артилерійських систем – 2 616 (+8) од,

РСЗВ – 511 (+0) од,

засобів ППО – 276 (+3) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,

крилатих ракет – 911 (+2) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,

спеціальної техніки – 277 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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