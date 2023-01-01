ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,
танків – 3 574 (+4) од,
бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,
артилерійських систем – 2 616 (+8) од,
РСЗВ – 511 (+0) од,
засобів ППО – 276 (+3) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,
крилатих ракет – 911 (+2) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,
спеціальної техніки – 277 (+4) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,
танків – 3 574 (+4) од,
бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,
артилерійських систем – 2 616 (+8) од,
РСЗВ – 511 (+0) од,
засобів ППО – 276 (+3) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,
крилатих ракет – 911 (+2) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,
спеціальної техніки – 277 (+4) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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