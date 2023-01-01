«Шахеди», ракети та авіабомби: Ігнат розповів про нічну атаку росіян





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



"Почалося все (атака - ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - розповів Ігнат.



За його словами, також окупантами під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31.



"На, жаль є і "Шахеди", які атакували північ країни і також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - повідомив Ігнат.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська увечері та вночі застосовували проти України ракети на півдні. Також ворог запускав дрони "Шахеди" з півночі та вдарили по Кривому Рогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону."Почалося все (атака - ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - розповів Ігнат.За його словами, також окупантами під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31."На, жаль є і "Шахеди", які атакували північ країни і також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - повідомив Ігнат.Нагадаємо, що вночі російські війська випустили по Кривому рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед" , з яких лише один вдалося збити українським захисникам.

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