У Кривому Розі є влучання 5 російських безпілотників, – ОВА





Про це Сергій Лисак.



"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками, є влучання 5 БпЛА.Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 3 загиблих

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