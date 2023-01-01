У Кривому Розі є влучання 5 російських безпілотників, – ОВА
Сьогодні, 09:30
Росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками, є влучання 5 БпЛА.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 3 загиблих.
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Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 3 загиблих.
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