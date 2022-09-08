На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла суха трава





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька ліквідували пожежу на площі 0,04 га. Ймовірна причина – пустощі дітей з вогнем.



Ввечері того ж дня виникло загорання сухої трави на площі 0,5 га між с. Хмелівка та с. Микуличі Зимненської громади Володимирського району. Вогонь приборкали рятувальники 7-ї ДПРЧ м.Володимира. Ймовірна причина – необережність при поводженні з вогнем поки невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 березня обідньої пори виникла пожежа в с.Рованці поблизу Луцька – на вулиці Богдана Хмельницького мешканці помітили загорання сухої трави.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька ліквідували пожежу на площі 0,04 га. Ймовірна причина – пустощі дітей з вогнем.Ввечері того ж дня виникло загорання сухої трави на площі 0,5 га між с. Хмелівка та с. Микуличі Зимненської громади Володимирського району. Вогонь приборкали рятувальники 7-ї ДПРЧ м.Володимира. Ймовірна причина – необережність при поводженні з вогнем поки невстановлених осіб.

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