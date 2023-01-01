Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО





Про це



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.



За даними слідства, 24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.



Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району віком від 57 до 62-років. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.



На місці працюють правоохоронці.



Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.



Досудове розслідування триває.



ОНОВЛЕНО станом на 11.23



Пізніше ДСНС уточнила, що в результаті удару росіян по Костянтинівці загинули 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок влучання російської ракети по Костянтинівці троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень – прокурори фіксують наслідки обстрілів.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.За даними слідства, 24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району віком від 57 до 62-років. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.На місці працюють правоохоронці.Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.Досудове розслідування триває.Пізніше ДСНС уточнила, що в результаті удару росіян по Костянтинівці загинули 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіки.

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