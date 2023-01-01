Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО

Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО
Внаслідок влучання російської ракети по Костянтинівці троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень – прокурори фіксують наслідки обстрілів.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району віком від 57 до 62-років. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці працюють правоохоронці.
Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО

Досудове розслідування триває.

ОНОВЛЕНО станом на 11.23

Пізніше ДСНС уточнила, що в результаті удару росіян по Костянтинівці загинули 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
У Кривому Розі є влучання 5 російських безпілотників, – ОВА
Сьогодні, 09:30
Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:20
На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла суха трава
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 24 березня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Росіяни вночі випустили по Сумщині 10 авіаційних бомб Росіяни вночі випустили по Сумщині 10 авіаційних бомб
Сьогодні, 10:23
«Шахеди», ракети та авіабомби: Ігнат розповів про нічну атаку росіян «Шахеди», ракети та авіабомби: Ігнат розповів про нічну атаку росіян
Сьогодні, 10:05
ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
У Кривому Розі є влучання 5 російських безпілотників, – ОВА У Кривому Розі є влучання 5 російських безпілотників, – ОВА
Сьогодні, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку рятувальники ліквідували три пожежі: горіли квартира, контейнер та балкон
Сьогодні, 12:03
 0
«Буча Комбуча»: Верховна Рада хоче заборонити маркетинг на війні та патріотизмі
Сьогодні, 12:00
 0
Екснардепа Кузьміна заочно заарештували за держзраду
Сьогодні, 11:47
 0
Україна повернула додому тіла ще 83 полеглих Героїв
Сьогодні, 11:44
 0
Вилучили товару на 2 мільйони: на Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8