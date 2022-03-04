Росіяни вночі випустили по Сумщині 10 авіаційних бомб

Росіяни вночі випустили по Сумщині 10 авіаційних бомб
Вночі 24 березня росіяни здійснили масований удар по Сумській області: загинули двоє та поранено 10 людей.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ «Град» (80 «прильотів») та із ствольної артилерії (20 «прильотів»).

Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.

Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БпЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Також вночі був обстріл Новослобідської громади. На щастя, без наслідків.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, понад 10 керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області.

Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 3 людини загинули.

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Теги: Росія, Україна, війна, Сумщина
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