Парламент Швеції дозволив надання військової допомоги Україні
Сьогодні, 07:33
Парламент Швеції погодився з пропозицією уряду про передачу військової техніки Україні.
Рішення ухвалили на засіданні 24 березня, - пише Бабель.
Отже, Швеція може надати Україні військове обладнання на максимальну суму 6,2 мільярда шведських крон ($550 мільйонів). Ідеться про танки, шведські артилерійські установки Archer, зенітний роботизований комплекс Robot 97 і боєприпаси.
Крім того, уряду дозволили продати Великій Британії 14 систем Archer, оскільки раніше країна передала такі артилерійські гармати Україні.
САУ Archer із 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл усього боєкомплекту з 21 снаряда займає 3,5 хвилини.
16 березня стало відомо, що Швеція передасть Україні вісім артилерійських установок Archer і десять танків Leopard 2
Швеція передасть Україні 8 артилерійських установок ArcherШвеція передасть Україні 8 артилерійських установок Archer
. Україна зможе одночасно використовувати шість із восьми установок Archer, оскільки дві лишатимуться в запасі на випадок знищення або ремонту. САУ зʼявляться в Україні за кілька місяців, до того має пройти навчання, а біля кордонів України треба встановити логістичний хаб для ремонту цієї техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Рішення ухвалили на засіданні 24 березня, - пише Бабель.
Отже, Швеція може надати Україні військове обладнання на максимальну суму 6,2 мільярда шведських крон ($550 мільйонів). Ідеться про танки, шведські артилерійські установки Archer, зенітний роботизований комплекс Robot 97 і боєприпаси.
Крім того, уряду дозволили продати Великій Британії 14 систем Archer, оскільки раніше країна передала такі артилерійські гармати Україні.
САУ Archer із 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл усього боєкомплекту з 21 снаряда займає 3,5 хвилини.
16 березня стало відомо, що Швеція передасть Україні вісім артилерійських установок Archer і десять танків Leopard 2
Швеція передасть Україні 8 артилерійських установок ArcherШвеція передасть Україні 8 артилерійських установок Archer
. Україна зможе одночасно використовувати шість із восьми установок Archer, оскільки дві лишатимуться в запасі на випадок знищення або ремонту. САУ зʼявляться в Україні за кілька місяців, до того має пройти навчання, а біля кордонів України треба встановити логістичний хаб для ремонту цієї техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Парламент Швеції дозволив надання військової допомоги Україні
Сьогодні, 07:33
«Мотор Січ» співпрацювало з розробником іранських Shahed-136
Сьогодні, 06:31
Волинь купує за кордоном втричі більше товару, ніж продає
Сьогодні, 05:28
Взяли під варту ще одного організатора «п'яних вечірок» у Києві
Сьогодні, 03:41
Волинянин YAKTAK вирушає у перший тур Україною
Сьогодні, 02:17
Медіа