Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»





Саме тому ВолиньPost поспілкувався з Дмитром Мироновим – керівником відділу збуту компанії



Обережно з маркетингом: як не купити гарну обгортку без вмісту

«У нашій сфері маркетинг працює достатньо активно і покупець іноді піддається емоціям замість раціонального аналізу», – зауважив Дмитро Миронов. Один із найбільш поширених прийомів – апеляція до брендів профільних систем.



«Профіль – це важливо, але не меншу роль відіграють склопакет, фурнітура, ущільнювачі, армування. Це, як купити авто лише за логотипом на кермі, не дивлячись на двигун чи гальмівну систему», – каже експерт.



Також він радить звертати увагу на те, чи менеджер з продажу вивчає ваші потреби. Якщо вам одразу пропонують «універсальне рішення», не запитавши про особливості житла чи очікуваний ефект – варто задуматися, чи туди ви звернулися.



Дмитро Миронов

Робота команди Wintera

Що впливає на довговічність вікна

Вікно може виглядати добре ззовні, але вже за кілька років втратити геометрію, колір або почати пропускати холод. Причин може бути кілька: неякісний пластик, погане армування, неправильний монтаж або невдале поєднання матеріалів.



ПВХ (поліхлорвініл). Профільна система створюється з ПВХ-гранул, до яких додаються різні речовини. Якщо виробник економить на певних складових – профіль жовтіє, стає крихким і може деформуватись.



Армування. Це внутрішній металевий каркас, який тримає форму вікна. Його товщина та форма повинні відповідати конкретній системі. Якщо ж використовують тонше чи дешевше армування – геометрія «попливе» вже через кілька сезонів.



Склопакет. Товщина скла не повинна бути меншою за 4 мм. Але і цей показник є доволі ненадійним. Разом із цим важлива не лише товщина, а й якість герметизації. Погано герметизований склопакет втратить теплоізоляційні властивості. Та і загалом, якщо виробник не дотримується необхідних технологічних норм, то через рік-два 100% будуть негативні наслідки.



Ущільнення. Якщо воно виготовлене з матеріалів з високим вмістом ПВХ, то на морозі дубіє, а на сонці розсихається. Такі ущільнювачі не тримають тепло, пропускають воду і швидко зношуються.



Фурнітура. Дешева фурнітура ламається, ржавіє і не піддається ремонту. У Wintera використовують лише європейські фурнітури, які мають запасні частини, перевірену витривалість та офіційні гарантії. Наприклад, надійний німецький бренд

Wintera працює виключно з сертифікованими системами, серед яких Rehau – один із найвідоміших європейських виробників профілю.



Робота команди Wintera

Склопакети проходять внутрішню перевірку герметичності та відповідності технічним вимогам. У фурнітурі перевага надається надійному німецькому бренду WinkHaus, продукція якого дозволяє здійснювати регулювання, обслуговування і навіть дрібні ремонти без заміни всього механізму.



«Кожне наше вікно створюється з урахуванням кліматичних умов, особливостей фасаду і потреб замовника. І це головне: не існує універсального вікна, але існує правильне рішення для кожної ситуації», – підкреслив Дмитро Миронов.



Також фахівець окремо наголосив на важливості якісно проведеного монтажу. Він закликає не економити на цьому етапі і довіряти справу професіоналам.



«Можна купити ідеальне вікно, але якщо його поставили з порушеннями – всі переваги буде втрачено», – зауважив представник Wintera.

Одна з найчастіших помилок при встановленні вікон полягає у використанні турбошурупів, які підходять для дерева та бетону, але не для цегли чи газоблоків. Часто майстри економлять на монтажній піні або не використовують опорні підкладки, через що вікно «сідає» і деформується. Окрім цього, некваліфіковані монтажники ігнорують регулювання стулок, залишаючи вікна нестабільними вже з перших днів експлуатації.



У шоурумі Wintera вам підберуть вікна на будь-який смак

Wintera пропонує лише надійні профільні системи для вікон

Все більш популярними серед замовників стають розумні вікна

Вікна, які служитимуть довго

Wintera – це понад 15 років на ринку, виробництво у Луцьку, більше 300 точок продажу по Україні та офіційне партнерство з Rehau і WinkHaus. Кожне вікно тут не просто виготовляють – його підбирають індивідуально під ваш запит та дають 5 років гарантії на конструкцію та стільки ж на монтаж (за умови встановлення силами компанії).



«Якщо у вас болить зуб – ви йдете до стоматолога. А от вікна чомусь чоловіки часто хочуть ставити самі. Потім все одно звертаються з проблемами», – з усмішкою резюмував Дмитро Миронов.





Обираючи вікна від Wintera, ви можете бути впевненими у їхній довговічності. Менеджери компанії вислухають вас, детально визначать вашу потребу та запропонують найкраще рішення у кожному конкретному випадку.



Для консультації телефонуйте за номерами: +3 8 (050) 438 11 61 та +3 8 (067) 673 57 03.



Салон Wintera знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 16а.



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Wintera – офіційний партнер компанії Rehau



Робота команди Wintera



Робота команди Wintera



Робота команди Wintera



Також у Wintera можна придбати металопластикові двері



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перший погляд, купити нові вікна – завдання нескладне. Але коли доходить до вибору, багато хто розгублюється. Пропозицій на ринку десятки, а виробники змагаються між собою в рекламних обіцянках, знижках і «унікальних» технологіях. Та за зовнішньою яскравістю може критися сумнівна якість.Саме тому ВолиньPost поспілкувався з– керівником відділу збуту компанії Wintera , яка вже понад 15 років виробляє вікна у Луцьку та є однією з найбільш надійних компаній на ринку. У розмові з нами експерт поділився порадами, як не потрапити на гачок маркетингових трюків, обрати дійсно якісні вікна та не пожалкувати про покупку.«У нашій сфері маркетинг працює достатньо активно і покупець іноді піддається емоціям замість раціонального аналізу», – зауважив Дмитро Миронов. Один із найбільш поширених прийомів – апеляція до брендів профільних систем.«Профіль – це важливо, але не меншу роль відіграють склопакет, фурнітура, ущільнювачі, армування. Це, як купити авто лише за логотипом на кермі, не дивлячись на двигун чи гальмівну систему», – каже експерт.Також він радить звертати увагу на те, чи менеджер з продажу вивчає ваші потреби. Якщо вам одразу пропонують «універсальне рішення», не запитавши про особливості житла чи очікуваний ефект – варто задуматися, чи туди ви звернулися.Вікно може виглядати добре ззовні, але вже за кілька років втратити геометрію, колір або почати пропускати холод. Причин може бути кілька: неякісний пластик, погане армування, неправильний монтаж або невдале поєднання матеріалів.Склопакети проходять внутрішню перевірку герметичності та відповідності технічним вимогам. У фурнітурі перевага надається надійному німецькому бренду WinkHaus, продукція якого дозволяє здійснювати регулювання, обслуговування і навіть дрібні ремонти без заміни всього механізму.«Кожне наше вікно створюється з урахуванням кліматичних умов, особливостей фасаду і потреб замовника. І це головне: не існує універсального вікна, але існує правильне рішення для кожної ситуації», – підкреслив Дмитро Миронов.Також фахівець окремо наголосив на важливості якісно проведеного монтажу. Він закликає не економити на цьому етапі і довіряти справу професіоналам.«Можна купити ідеальне вікно, але якщо його поставили з порушеннями – всі переваги буде втрачено», – зауважив представник Wintera.Одна з найчастіших помилок при встановленні вікон полягає у використанні турбошурупів, які підходять для дерева та бетону, але не для цегли чи газоблоків. Часто майстри економлять на монтажній піні або не використовують опорні підкладки, через що вікно «сідає» і деформується. Окрім цього, некваліфіковані монтажники ігнорують регулювання стулок, залишаючи вікна нестабільними вже з перших днів експлуатації.Wintera – це понад 15 років на ринку, виробництво у Луцьку, більше 300 точок продажу по Україні та офіційне партнерство з Rehau і WinkHaus. Кожне вікно тут не просто виготовляють – його підбирають індивідуально під ваш запит та дають 5 років гарантії на конструкцію та стільки ж на монтаж (за умови встановлення силами компанії).«Якщо у вас болить зуб – ви йдете до стоматолога. А от вікна чомусь чоловіки часто хочуть ставити самі. Потім все одно звертаються з проблемами», – з усмішкою резюмував Дмитро Миронов.Обираючи вікна від Wintera, ви можете бути впевненими у їхній довговічності. Менеджери компанії вислухають вас, детально визначать вашу потребу та запропонують найкраще рішення у кожному конкретному випадку.Для консультації телефонуйте за номерами: +3 8 (050) 438 11 61 та +3 8 (067) 673 57 03.Салон Wintera знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 16а.Сайт: https://winterawest.com.ua/ Instagram: https://www.instagram.com/wintera_lutsk

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