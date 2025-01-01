Навчання дорожчає: нові розцінки у двох найбільших волинських університетах





У вишах пояснили, що вартість навчання скоригували на вимогу Міністерства освіти і науки України. Найдорожче в обох закладах коштує здобуття спеціальностей, пов’язаних з фінансами, економікою, менеджментом.



Накази ректорів щодо вартості навчання ВНУ ім. Лесі Українки та ЛНТУ опублікували на своїх сайтах.



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Якщо першого вересня 2025 року ви плануєте сісти за студентську лаву, але не потрапили у когорту тих, за чиє навчання платить держава, то обійдеться вам наука від близько 30 тисяч до 46 тисяч гривень на рік. Принаймні такі ціни у двох найбільших волинських вишах. Заочна форма трохи дешевша – від 24,5 тисяч гривень.



Цього року в обох навчальних закладах навчання здорожчало: у ВНУ ім. Лесі Українки – на 11–24%, в ЛНТУ – від 10 до 36%. Хоча відсоток зростання ціни вищий у ЛНТУ, загалом «дорожчих» спеціальностей у ВНУ порівняно більше. Причиною підняття цін в університетах називають вимоги профільного міністерства.



«У цьому році всі заклади вищої освіти згідно з міністерськими нормативними документами ціну контрактного навчання мають скоригувати відповідно до його індикативної собівартості (80% цього показника – це зафіксована Міносвіти найнижча планка вартості навчання на контракті – ред.). Через це там, де традиційно була висока вартість навчання, не було потреби збільшувати її на 25 відсотків, а, ті ціни, які у попередні роки суттєво не піднімалися, ми змушені були їх вирівняти», – розповів відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки Олег Дикий.



Індикативна собівартість освіти – це мінімальна розрахункова вартість навчання одного студента у виші, визначена на основі витрат держави на бюджетні місця. Міносвіти зафіксувало її на рівні 60% від середніх витрат на студента-бюджетника у 2020 році, з підвищенням до 70% у 2021 році та 80% з 2022 року.



На питання, чи зважали у виші при формуванні цін на вартість навчання в ЛНТУ, пан Дикий відповів, що ні. А от перша проректорка ЛНТУ Надія Ковальчук каже, що на конкурентів орієнтувалися.



«Встановлення ціни на платні послуги навчання – це прерогатива університетів. Проаналізувавши пропозиції на ринку, тобто ціни інших університетів, торік ми встановлювали диференційовані ціни залежно від престижності спеціальності, факультету. На жаль, на окремі спеціальності вартість зросла суттєво і навіть на 10 тисяч гривень. Це стосується спеціальностей, які Міністерство освіти називає кон’юнктурними, наприклад, – в галузі знань «Управління»: «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво», а ще – «Журналістика». Адже ми були змушені встановити ціну на рівні 80 відсотків індикативної собівартості навчання», – зазначила Надія Ковальчук.



Рекордно – на третину або на 9,6 тисячі гривень – подорожчало в ЛНТУ навчання за двома спеціальностями: туризм, а також товарознавство та експертиза в митній справі – із 27 тисяч гривень до 36,6 тисячі гривень на рік.



У ВНУ ім. Лесі Українки найбільше – на 24 відсотки – зросли ціни на опанування таких спеціальностей: фінанси та банківська справа, менеджмент, маркетинг, торгівля, облік і оподаткування, готельно-ресторанна справа та кейтеринг, туризм і рекреація, журналістика, а також психологія. Мова про стрибок на майже 7,5 тисяч: із 30,7 тисячі гривень до понад 38 тисяч.



У топі найдорожчих спеціальностей ВНУ – медичні, а також філологія, право, дизайн, міжнародні відносини та міжнародні економічні відносини. Рік навчання за спеціальностями «Стоматологія» і «Медицина» тут коштує 46 тисяч гривень, решта із цього списку, разом із фармацією, – 39,4 тисячі гривень.



Високу вартість навчання на медичному факультеті Олег Дикий пояснює особливостями освітнього процесу: мовляв, там викладають більше дисциплін, а студенти часто навчаються у невеликих підгрупах. Крім того, саме на ці «дорогі» спеціальності – зазвичай найбільший конкурс.



«Активно на контракт йдуть на економічні спеціальності. Там, і фінанси, і підприємництво, і облік, і менеджмент, крім того, комп’ютерні науки та філологічні спеціальності. А є, фактично, спеціальності державної форми навчання – це середня освіта: вчителі математики, фізики, хімії, біології…», – розповів відповідальний секретар приймальної комісії.



Найнижча ціна навчання у цьому виші на денній формі – 33,4 тисячі гривень на рік. Вона стосується 16 різних спеціальностей, це здебільшого природничі, соціальні науки, математика, харчові технології. Також у наказі ректора ВНУ для деяких спеціальностей вказана вартість освітніх послуг для студентів, які навчатимуться заочно, – 27 тисяч гривень.



У приймальних комісіях вишів журналістам також повідомили, що вартість навчання для нинішніх студентів-контрактників зросте залежно від індексу інфляції.



Варто пам’ятати, що абітурієнти, які отримали високі бали з НМТ, можуть розраховувати на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет підняли ціни на навчання для абітурієнтів, які мають намір навчатися за контрактом, на 10–36%.У вишах пояснили, що вартість навчання скоригували на вимогу Міністерства освіти і науки України. Найдорожче в обох закладах коштує здобуття спеціальностей, пов’язаних з фінансами, економікою, менеджментом.Накази ректорів щодо вартості навчання ВНУ ім. Лесі Українки та ЛНТУ опублікували на своїх сайтах.Про це пише видання Сила правди.Якщо першого вересня 2025 року ви плануєте сісти за студентську лаву, але не потрапили у когорту тих, за чиє навчання платить держава, то обійдеться вам наука від близько 30 тисяч до 46 тисяч гривень на рік. Принаймні такі ціни у двох найбільших волинських вишах. Заочна форма трохи дешевша – від 24,5 тисяч гривень.Цього року в обох навчальних закладах навчання здорожчало: у ВНУ ім. Лесі Українки – на 11–24%, в ЛНТУ – від 10 до 36%. Хоча відсоток зростання ціни вищий у ЛНТУ, загалом «дорожчих» спеціальностей у ВНУ порівняно більше. Причиною підняття цін в університетах називають вимоги профільного міністерства.«У цьому році всі заклади вищої освіти згідно з міністерськими нормативними документами ціну контрактного навчання мають скоригувати відповідно до його індикативної собівартості (80% цього показника – це зафіксована Міносвіти найнижча планка вартості навчання на контракті – ред.). Через це там, де традиційно була висока вартість навчання, не було потреби збільшувати її на 25 відсотків, а, ті ціни, які у попередні роки суттєво не піднімалися, ми змушені були їх вирівняти», – розповів відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиІндикативна собівартість освіти – це мінімальна розрахункова вартість навчання одного студента у виші, визначена на основі витрат держави на бюджетні місця. Міносвіти зафіксувало її на рівні 60% від середніх витрат на студента-бюджетника у 2020 році, з підвищенням до 70% у 2021 році та 80% з 2022 року.На питання, чи зважали у виші при формуванні цін на вартість навчання в ЛНТУ, пан Дикий відповів, що ні. А от перша проректорка ЛНТУкаже, що на конкурентів орієнтувалися.«Встановлення ціни на платні послуги навчання – це прерогатива університетів. Проаналізувавши пропозиції на ринку, тобто ціни інших університетів, торік ми встановлювали диференційовані ціни залежно від престижності спеціальності, факультету. На жаль, на окремі спеціальності вартість зросла суттєво і навіть на 10 тисяч гривень. Це стосується спеціальностей, які Міністерство освіти називає кон’юнктурними, наприклад, – в галузі знань «Управління»: «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво», а ще – «Журналістика». Адже ми були змушені встановити ціну на рівні 80 відсотків індикативної собівартості навчання», – зазначила Надія Ковальчук.Рекордно – на третину або на 9,6 тисячі гривень – подорожчало в ЛНТУ навчання за двома спеціальностями: туризм, а також товарознавство та експертиза в митній справі – із 27 тисяч гривень до 36,6 тисячі гривень на рік.У ВНУ ім. Лесі Українки найбільше – на 24 відсотки – зросли ціни на опанування таких спеціальностей: фінанси та банківська справа, менеджмент, маркетинг, торгівля, облік і оподаткування, готельно-ресторанна справа та кейтеринг, туризм і рекреація, журналістика, а також психологія. Мова про стрибок на майже 7,5 тисяч: із 30,7 тисячі гривень до понад 38 тисяч.У топі найдорожчих спеціальностей ВНУ – медичні, а також філологія, право, дизайн, міжнародні відносини та міжнародні економічні відносини. Рік навчання за спеціальностями «Стоматологія» і «Медицина» тут коштує 46 тисяч гривень, решта із цього списку, разом із фармацією, – 39,4 тисячі гривень.Високу вартість навчання на медичному факультеті Олег Дикий пояснює особливостями освітнього процесу: мовляв, там викладають більше дисциплін, а студенти часто навчаються у невеликих підгрупах. Крім того, саме на ці «дорогі» спеціальності – зазвичай найбільший конкурс.«Активно на контракт йдуть на економічні спеціальності. Там, і фінанси, і підприємництво, і облік, і менеджмент, крім того, комп’ютерні науки та філологічні спеціальності. А є, фактично, спеціальності державної форми навчання – це середня освіта: вчителі математики, фізики, хімії, біології…», – розповів відповідальний секретар приймальної комісії.Найнижча ціна навчання у цьому виші на денній формі – 33,4 тисячі гривень на рік. Вона стосується 16 різних спеціальностей, це здебільшого природничі, соціальні науки, математика, харчові технології. Також у наказі ректора ВНУ для деяких спеціальностей вказана вартість освітніх послуг для студентів, які навчатимуться заочно, – 27 тисяч гривень.У приймальних комісіях вишів журналістам також повідомили, що вартість навчання для нинішніх студентів-контрактників зросте залежно від індексу інфляції.Варто пам’ятати, що абітурієнти, які отримали високі бали з НМТ, можуть розраховувати на грант від держави . Міносвіти ще навесні повідомляло , що цього року при вступі на деякі спеціальності можна буде отримати грант першого рівня, якщо два предмети НМТ складено на 140 балів. Це стосується спеціальностей із особливою підтримкою держави, наприклад, математики, фізики, хімії, деяких інженерних спеціальностей. Обидва волинські виші ще торік стали учасниками грантового проєкту.

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