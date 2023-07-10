У 41-річного волинянина виявили понад півтори тисячі рослин снотворного маку
Сьогодні, 13:04
Дільничні виявили на присадибній ділянці жителя Ковеля понад півтори тисячі рослин снотворного маку.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
За незаконний посів волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Під час перевірки за місцем проживання 41-річного ковельчанина дільничні офіцери поліції виявили на його присадибній ділянці понад 1500 рослин снотворного маку.
На місце прибула слідчо-оперативна група, усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
За незаконний посів волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Під час перевірки за місцем проживання 41-річного ковельчанина дільничні офіцери поліції виявили на його присадибній ділянці понад 1500 рослин снотворного маку.
На місце прибула слідчо-оперативна група, усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.
Досудове розслідування триває.
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