У 41-річного волинянина виявили понад півтори тисячі рослин снотворного маку

Дільничні виявили на присадибній ділянці жителя Ковеля понад півтори тисячі рослин снотворного маку.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.За незаконний посів волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Під час перевірки за місцем проживання 41-річного ковельчанина дільничні офіцери поліції виявили на його присадибній ділянці понад 1500 рослин снотворного маку.На місце прибула слідчо-оперативна група, усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.Досудове розслідування триває.