Екс-заступник мера Дніпра незаконно збагатився на 9 мільйонів

Екс-заступник мера Дніпра незаконно збагатився на 9 мільйонів
Колишній заступник мера Дніпра отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 8,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Упродовж 2020-2021 років колишня дружина, на той час посадовця Дніпровської міської ради, стала власницею активів та корпоративних прав на понад 15 млн грн. Це значно перевищує офіційно отримані й задекларовані спільні доходи жінки й посадовця. У той же період, жінка стала власницею кількох обʼєктів нерухомості в Іспанії. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, аби приховати статки, фігурант у 2016 році розірвав шлюб. Проте продовжував спільне проживання та ведення побуту з ексдружиною — зокрема, не зважаючи на статус, розлучені неодноразово відпочивали разом закордоном.

За результатами проведеної перевірки декларацій заступника мера Дніпра, який обіймав цю посаду до 2024 року, поліцейські виявили невідповідності у фінансовій звітності. Так, упродовж 2020-2021 років експосадовець через третіх осіб сприяв оформленню на колишню дружину нерухомості у Дніпрі та області - квартира, нежитлові приміщення, гаражі, земельні ділянки, корпоративні права, автомобіль тощо. Окрім цього, у цей же час його ексдружина стає власницею трьох житлових приміщень та трьох складів-паркінгів в Барселоні (Іспанія). Їхня вартість у гривневому еквіваленті склала понад 8,6 млн грн.

Аби не показувати набуті статки, у щорічних деклараціях за 2022 і 2023 роки чоловік умисно не зазначив відомостей про члена сімʼї - особу, з якою спільно проживає, та не перебуває у шлюбі.

У ході досудового розслідування встановлено, що загалом за два роки жінка набула у власність майна на понад 15 млн грн. Водночас за цей період загальний офіційний дохід, отриманий посадовцем та його колишньою дружиною, склав лише 6,1 млн грн.

На підставі зібраних доказів колишньому заступнику міського голови Дніпра заочно повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення на 8,9 млн грн, а також декларування недостовірної інформації за 2022 та 2023 рік на загальну суму майже 48 млн грн (ст. 368-5 та ст. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Наразі поліцейські продовжують слідчі дії з метою встановлення джерел походження активів. Також готуються матеріали про оголошення підозрюваного в розшук.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Теги: корупція, Україна
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