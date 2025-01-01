На Волині створюють перше поле для регбі

гри в регбі, регбі-5, тач-регбі PRO.



Про це у телеграмі



На території стадіону «Олімп» у місті Володимир розпочалося облаштування першого спеціалізованого майданчика такого типу на Волині.



На полі передбачено повне озеленення — його засіють травою, нанесуть відповідну розмітку, встановлять регбійні ворота та гасильну сітку.



Проєкт має на меті популяризувати регбі в регіоні та створити умови для тренувань і проведення змагань з цього виду спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі створюють перше на Волині міні-поле для, регбі-5, тач-регбі PRO.Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.На території стадіону «Олімп» у місті Володимир розпочалося облаштування першого спеціалізованого майданчика такого типу на Волині.На полі передбачено повне озеленення — його засіють травою, нанесуть відповідну розмітку, встановлять регбійні ворота та гасильну сітку.Проєкт має на меті популяризувати регбі в регіоні та створити умови для тренувань і проведення змагань з цього виду спорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію