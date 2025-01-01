На Волині створюють перше поле для регбі

На Волині створюють перше поле для регбі
У Володимирі створюють перше на Волині міні-поле для гри в регбі, регбі-5, тач-регбі PRO.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

На території стадіону «Олімп» у місті Володимир розпочалося облаштування першого спеціалізованого майданчика такого типу на Волині.

На полі передбачено повне озеленення — його засіють травою, нанесуть відповідну розмітку, встановлять регбійні ворота та гасильну сітку.

Проєкт має на меті популяризувати регбі в регіоні та створити умови для тренувань і проведення змагань з цього виду спорту.

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Теги: спорт, Волинь
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