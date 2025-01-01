Як правильно дозувати Біовіт-80: інструкція для фермерів від ветаптеки Зоолапки

Як правильно дозувати Біовіт-80: інструкція для фермерів від ветаптеки Зоолапки
Біовіт-80 – один із найбільш популярних ветеринарних препаратів для молодняку тварин. Цей антибіотик комбінованої дії допомагає не лише боротися зі шлунково-кишковими інфекціями, а й позитивно впливає на ріст, зміцнення імунітету та метаболізм. Однак, аби препарат був ефективним і безпечним, дуже важливо правильно його дозувати. Неправильне застосування може знизити результат або, навпаки, призвести до передозування. У цій статті ми зібрали чіткі рекомендації щодо дозування Біовіт-80 для різних видів тварин, які допоможуть фермерам використовувати засіб максимально ефективно.

Правила дозування Біовіт-80


Біовіт-80 – це порошок, який додають до корму або комбікорму. Основою дозування є вага тварини та її вік. Нижче наведені рекомендовані дози:

  • поросята (до 2 місяців): 1–2 г препарату на 1 кг корму;

  • курчата та індичата: 0,5–1 г на 1 кг корму;

  • телята, ягнята: 5–10 г на голову на добу, залежно від ваги;

  • кролі: 1 г на 1 кг корму;

  • хутрові звірі: 0,5–1 г на 1 кг корму.

    • Курс застосування – 5–7 днів, після чого необхідно зробити перерву. У разі профілактики, Біовіт-80 додають до корму 1 раз на 2–3 тижні. Суворо дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування. Не збільшуйте дозу без потреби – це не прискорить результат, а лише підвищить навантаження на організм тварини.

    Особливості змішування Біовіт-80 з кормами


    Щоб антибіотик рівномірно розподілився в кормі, його спочатку змішують із невеликою кількістю сухого комбікорму, а потім додають до основної маси. Зберігати розведений корм бажано не більше 12 годин – чим свіже, тим краще зберігається активність препарату.

    Рекомендації:

  • використовуйте сухий комбікорм кімнатної температури;

  • не додавайте Біовіт у вологий корм, щоб уникнути втрати ефективності;

  • після змішування одразу дайте тваринам свіжу порцію – це підвищує засвоєння активних речовин.

    • Біовіт-80 не конфліктує з більшістю вітамінних добавок, але не рекомендується одночасно використовувати інші антибіотики, якщо їх не призначив ветеринар.

    Пам’ятайте: правильне дозування – це не лише ефективність, а й безпека для ваших тварин. Якщо ви не впевнені в схемі прийому, звертайтесь за консультацією до ветеринара або фахівців ветеринарної аптеки «Зоолапки».

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