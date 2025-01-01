Як правильно дозувати Біовіт-80: інструкція для фермерів від ветаптеки Зоолапки





Правила дозування Біовіт-80





поросята (до 2 місяців): 1–2 г препарату на 1 кг корму;

курчата та індичата: 0,5–1 г на 1 кг корму;

телята, ягнята: 5–10 г на голову на добу, залежно від ваги;

кролі: 1 г на 1 кг корму;

хутрові звірі: 0,5–1 г на 1 кг корму.

Курс застосування – 5–7 днів, після чого необхідно зробити перерву. У разі профілактики, Біовіт-80 додають до корму 1 раз на 2–3 тижні. Суворо дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування. Не збільшуйте дозу без потреби – це не прискорить результат, а лише підвищить навантаження на організм тварини.



Особливості змішування Біовіт-80 з кормами

Щоб антибіотик рівномірно розподілився в кормі, його спочатку змішують із невеликою кількістю сухого комбікорму, а потім додають до основної маси. Зберігати розведений корм бажано не більше 12 годин – чим свіже, тим краще зберігається активність препарату.



Рекомендації:



використовуйте сухий комбікорм кімнатної температури;

не додавайте Біовіт у вологий корм, щоб уникнути втрати ефективності;

після змішування одразу дайте тваринам свіжу порцію – це підвищує засвоєння активних речовин.

Біовіт-80 не конфліктує з більшістю вітамінних добавок, але не рекомендується одночасно використовувати інші антибіотики, якщо їх не призначив ветеринар.



Пам’ятайте: правильне дозування – це не лише ефективність, а й безпека для ваших тварин. Якщо ви не впевнені в схемі прийому, звертайтесь за консультацією до ветеринара або фахівців ветеринарної аптеки «Зоолапки».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біовіт-80 – один із найбільш популярних ветеринарних препаратів для молодняку тварин. Цей антибіотик комбінованої дії допомагає не лише боротися зі шлунково-кишковими інфекціями, а й позитивно впливає на ріст, зміцнення імунітету та метаболізм. Однак, аби препарат був ефективним і безпечним, дуже важливо правильно його дозувати. Неправильне застосування може знизити результат або, навпаки, призвести до передозування. У цій статті ми зібрали чіткі рекомендації щодо дозування Біовіт-80 для різних видів тварин, які допоможуть фермерам використовувати засіб максимально ефективно. Біовіт-80 – це порошок, який додають до корму або комбікорму. Основою дозування є вага тварини та її вік. Нижче наведені рекомендовані дози:Курс застосування – 5–7 днів, після чого необхідно зробити перерву. У разі профілактики, Біовіт-80 додають до корму 1 раз на 2–3 тижні. Суворо дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування. Не збільшуйте дозу без потреби – це не прискорить результат, а лише підвищить навантаження на організм тварини.Щоб антибіотик рівномірно розподілився в кормі, його спочатку змішують із невеликою кількістю сухого комбікорму, а потім додають до основної маси. Зберігати розведений корм бажано не більше 12 годин – чим свіже, тим краще зберігається активність препарату.Рекомендації:Біовіт-80 не конфліктує з більшістю вітамінних добавок, але не рекомендується одночасно використовувати інші антибіотики, якщо їх не призначив ветеринар.Пам’ятайте: правильне дозування – це не лише ефективність, а й безпека для ваших тварин. Якщо ви не впевнені в схемі прийому, звертайтесь за консультацією до ветеринара або фахівців ветеринарної аптеки «Зоолапки».Придбати Біовіт 80 за вигідною ціною та з гарантією якості можна в онлайн-ветаптеці «Зоолапки». На сайті завжди знайдете великий вибір ветеринарних засобів, швидку доставку та професійний супровід. Ваше господарство заслуговує на найкраще і з правильними інструкціями успіх не забариться.

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