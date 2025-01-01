У селі під Луцьком повалене дерево заблокувало рух

У селі під Луцьком повалене дерево заблокувало рух
У у селі Сирники Луцького району рятувальники прибрали повалене дерево з проїжджої частини.

Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.

Сьогодні, 26 червня, о 00:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Сирники Луцької громади на проїжджу частину дороги впало дерево, яке перешкоджало руху транспорту.

На місце події оперативно прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону з Луцька. Надзвичайники за допомогою бензопили розкряжували дерево та прибрали його з дороги, відновивши рух транспорту.

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Теги: рятувальники, Волинь
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