Агент рф намагався підірвати військового на побаченні з дівчиною

СБУ та Нацполіція, який намагався підірвати військового, заманивши його на «побачення з дівчиною».Про це повідомляє в телеграмі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення ворога мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.За матеріалами справи, одним із його завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві.Для цього ворог заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств».Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із «місцем побачення». Внаслідок події ніхто не постраждав.За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав «легких заробітків» на Телеграм-каналах.Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту.Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки.Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.