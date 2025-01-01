Агент рф намагався підірвати військового на побаченні з дівчиною

Агент рф намагався підірвати військового на побаченні з дівчиною
СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який намагався підірвати військового, заманивши його на «побачення з дівчиною».

Про це повідомляє в телеграмі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення ворога мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.

За матеріалами справи, одним із його завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві.

Для цього ворог заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств».

Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із «місцем побачення». Внаслідок події ніхто не постраждав.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав «легких заробітків» на Телеграм-каналах.

Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту.

Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки.

Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.


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Теги: зрадники, СБУ
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