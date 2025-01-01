Rowenta 3-в-1: один пилосос — три способи прибирання

Rowenta 3-в-1: один пилосос — три способи прибирання
У 2025 році усі пилососи Rowenta створюються з прицілом на багатофункціональність. Тепер один пристрій справляється з трьома завданнями і замінює відразу кілька гаджетів, що заощаджує простір у квартирі, гроші в гаманці та ваш особистий час на прибирання. Фокус уваги — на вертикальні моделі, які вміють трансформуватися в ручних помічників.

Оснащені багатим набором насадок і чутливих сенсорів, вони перетворюють рутинне прибирання в простий і приємний процес. Детально про те, чим привабливі сучасні пилососи Ровента в Києві та інших містах України, розповіли експерти магазину АЛЛО в окремому матеріалі. У статті нижче коротко зупинимося на тому, як влаштовані багатофункціональні пилососи.

Вертикальний режим для повсякденних потреб


Акумуляторні вертикальні пилососи від Ровента — це поєднання мобільності та інноваційності:

1. до 45–90 хвилин автономної роботи дозволяють очистити цілу квартиру без підзарядки;

2. система фільтрації преміум-класу захоплює до 99,9% мікрочастинок і зберігає свіже повітря в приміщенні;

3. система Smart Control виводить на дисплей всю важливу інформацію — залишок заряду, необхідність заміни фільтра, а також поточний режим;

4. чотири рівні потужності та спеціальний режим Boost допомагають адаптувати пилосос під будь-які завдання — від легкого прибирання до боротьби з серйозними забрудненнями;

5. технологія Aerospin прискорює сушку після миття, а збільшена зона контакту і висока частота рухів дозволяють справлятися з забрудненнями в 5 разів швидше;

6. після прибирання мопи можна знімати та прати в машині, не торкаючись бруду;

7. об'ємний пилозбірник на 0,9–1,5 літра дозволяє прибирати довше без перерв.

Ручний формат: компактність і легкість


Вертикальні пилососи Ровента мають насадку, яка знімається — так вони перетворюються в ручних помічників вагою всього близько 1–1,5 кг. Компактний і ергономічний модуль ідеально підходить для швидкого, але якісного прибирання меблів, полиць, карнизів і салону автомобіля. Завдяки малій вазі ви можете тримати пристрій в одній руці та дістатися до найважкодоступніших ділянок. Ручний пилосос — ідеальне рішення для наведення порядку «на швидку руку».

Інтелектуальне прибирання: адаптація до поверхні


У популярних акумуляторних моделях Rowenta є автоматичне розпізнавання типу покриття:

1. ламінат;

2. паркет;

3. ворсисті килими;

4. плитка;

5. і так далі.

Чутливі сенсори дозволяють пилососу самостійно регулювати потужність — так ви досягаєте ідеального результату прибирання при максимальній економії енергії. У комплект входять різні насадки:

1. моторизована щітка — для підлоги та килимів;

2. диванна — для м'яких меблів;

3. вузька — для щілин і кутів.

Завдяки розумним технологіям і великому вибору спеціальних насадок кожна кімната у вашому домі з вертикальним пилососом Ровента буде очищена до блиску.

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