Rowenta 3-в-1: один пилосос — три способи прибирання





Оснащені багатим набором насадок і чутливих сенсорів, вони перетворюють рутинне прибирання в простий і приємний процес. Детально про те, чим привабливі сучасні



Вертикальний режим для повсякденних потреб

Акумуляторні вертикальні пилососи від Ровента — це поєднання мобільності та інноваційності:



1. до 45–90 хвилин автономної роботи дозволяють очистити цілу квартиру без підзарядки;



2. система фільтрації преміум-класу захоплює до 99,9% мікрочастинок і зберігає свіже повітря в приміщенні;



3. система Smart Control виводить на дисплей всю важливу інформацію — залишок заряду, необхідність заміни фільтра, а також поточний режим;



4. чотири рівні потужності та спеціальний режим Boost допомагають адаптувати пилосос під будь-які завдання — від легкого прибирання до боротьби з серйозними забрудненнями;



5. технологія Aerospin прискорює сушку після миття, а збільшена зона контакту і висока частота рухів дозволяють справлятися з забрудненнями в 5 разів швидше;



6. після прибирання мопи можна знімати та прати в машині, не торкаючись бруду;



7. об'ємний пилозбірник на 0,9–1,5 літра дозволяє прибирати довше без перерв.



Ручний формат: компактність і легкість

Вертикальні пилососи Ровента мають насадку, яка знімається — так вони перетворюються в ручних помічників вагою всього близько 1–1,5 кг. Компактний і ергономічний модуль ідеально підходить для швидкого, але якісного прибирання меблів, полиць, карнизів і салону автомобіля. Завдяки малій вазі ви можете тримати пристрій в одній руці та дістатися до найважкодоступніших ділянок. Ручний пилосос — ідеальне рішення для наведення порядку «на швидку руку».



Інтелектуальне прибирання: адаптація до поверхні

У популярних акумуляторних моделях Rowenta є автоматичне розпізнавання типу покриття:



1. ламінат;



2. паркет;



3. ворсисті килими;



4. плитка;



5. і так далі.



Чутливі сенсори дозволяють пилососу самостійно регулювати потужність — так ви досягаєте ідеального результату прибирання при максимальній економії енергії. У комплект входять різні насадки:



1. моторизована щітка — для підлоги та килимів;



2. диванна — для м'яких меблів;



3. вузька — для щілин і кутів.



Завдяки розумним технологіям і великому вибору спеціальних насадок кожна кімната у вашому домі з вертикальним пилососом Ровента буде очищена до блиску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2025 році усі пилососи Rowenta створюються з прицілом на багатофункціональність. Тепер один пристрій справляється з трьома завданнями і замінює відразу кілька гаджетів, що заощаджує простір у квартирі, гроші в гаманці та ваш особистий час на прибирання. Фокус уваги — на вертикальні моделі, які вміють трансформуватися в ручних помічників.Оснащені багатим набором насадок і чутливих сенсорів, вони перетворюють рутинне прибирання в простий і приємний процес. Детально про те, чим привабливі сучасні пилососи Ровента в Києві та інших містах України, розповіли експерти магазину АЛЛО в окремому матеріалі. У статті нижче коротко зупинимося на тому, як влаштовані багатофункціональні пилососи.Акумуляторні вертикальні пилососи від Ровента — це поєднання мобільності та інноваційності:1. до 45–90 хвилин автономної роботи дозволяють очистити цілу квартиру без підзарядки;2. система фільтрації преміум-класу захоплює до 99,9% мікрочастинок і зберігає свіже повітря в приміщенні;3. система Smart Control виводить на дисплей всю важливу інформацію — залишок заряду, необхідність заміни фільтра, а також поточний режим;4. чотири рівні потужності та спеціальний режим Boost допомагають адаптувати пилосос під будь-які завдання — від легкого прибирання до боротьби з серйозними забрудненнями;5. технологія Aerospin прискорює сушку після миття, а збільшена зона контакту і висока частота рухів дозволяють справлятися з забрудненнями в 5 разів швидше;6. після прибирання мопи можна знімати та прати в машині, не торкаючись бруду;7. об'ємний пилозбірник на 0,9–1,5 літра дозволяє прибирати довше без перерв.Вертикальні пилососи Ровента мають насадку, яка знімається — так вони перетворюються в ручних помічників вагою всього близько 1–1,5 кг. Компактний і ергономічний модуль ідеально підходить для швидкого, але якісного прибирання меблів, полиць, карнизів і салону автомобіля. Завдяки малій вазі ви можете тримати пристрій в одній руці та дістатися до найважкодоступніших ділянок. Ручний пилосос — ідеальне рішення для наведення порядку «на швидку руку».У популярних акумуляторних моделях Rowenta є автоматичне розпізнавання типу покриття:1. ламінат;2. паркет;3. ворсисті килими;4. плитка;5. і так далі.Чутливі сенсори дозволяють пилососу самостійно регулювати потужність — так ви досягаєте ідеального результату прибирання при максимальній економії енергії. У комплект входять різні насадки:1. моторизована щітка — для підлоги та килимів;2. диванна — для м'яких меблів;3. вузька — для щілин і кутів.Завдяки розумним технологіям і великому вибору спеціальних насадок кожна кімната у вашому домі з вертикальним пилососом Ровента буде очищена до блиску.

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