21 місяць у неволі: на Волинь повернувся звільнений з полону Дмитро Аксененко

Дмитро Аксененко.



Про це Борис Карпус.



"Особлива зустріч. Привітав у Нововолинську звільненого з полону Дмитра Аксененка.



21 місяць він пробув у неволі. Потрохи реабілітується, оговтується.



Подякував Дмитру від усієї громади за службу і захист, побажав йому і дружині Наталії міцного здоровʼя та наснаги.



Чекаємо вдома всіх наших Героїв живими та здоровими!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь повернувся звільнений з полону військовийПро це повідомив Нововолинський міський голова"Особлива зустріч. Привітав у Нововолинську звільненого з полону Дмитра Аксененка.21 місяць він пробув у неволі. Потрохи реабілітується, оговтується.Подякував Дмитру від усієї громади за службу і захист, побажав йому і дружиніміцного здоровʼя та наснаги.Чекаємо вдома всіх наших Героїв живими та здоровими!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Україна та росія провели етапи обміну військовополоненими – сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

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