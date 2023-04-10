21 місяць у неволі: на Волинь повернувся звільнений з полону Дмитро Аксененко

21 місяць у неволі: на Волинь повернувся звільнений з полону Дмитро Аксененко
На Волинь повернувся звільнений з полону військовий Дмитро Аксененко.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Особлива зустріч. Привітав у Нововолинську звільненого з полону Дмитра Аксененка.

21 місяць він пробув у неволі. Потрохи реабілітується, оговтується.

Подякував Дмитру від усієї громади за службу і захист, побажав йому і дружині Наталії міцного здоровʼя та наснаги.

Чекаємо вдома всіх наших Героїв живими та здоровими!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна та росія провели етапи обміну військовополоненими – сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
21 місяць у неволі: на Волинь повернувся звільнений з полону Дмитро Аксененко
21 місяць у неволі: на Волинь повернувся звільнений з полону Дмитро Аксененко
21 місяць у неволі: на Волинь повернувся звільнений з полону Дмитро Аксененко

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Теги: полонені, обмін, Волинь
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