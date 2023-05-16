Право на землю: жителі трьох сіл на Волині судяться з орендарем за свої паї





Як розповів Іван Грицюк, власники земельних часток завчасно повідомили про розірвання оренди.



Натомість з’ясували, що без їхньої участі та дозволу, оренду продовжили автоматично на 10 років.



Селяни прагнуть розірвати договори, орендар продовжує користуватися паями



Житель села Сомин Іван Грицюк має понад 3 гектари паїв. Землю чоловік планує обробляти самотужки та вирощувати сільськогосподарські культури. Його пай, сказав чоловік, засіяний соняшником — культурою, яка виснажує землю.



"В першу чергу потрібно буде оцінити землю, бо вони повинні віддати її в тому стані, в якому взяли, не в гіршому стані. Надалі будемо бачити, які культури найбільше дають врожайність — це в нас зернові культури і кукурудза, або пшениця. І будемо щось вирощувати самі", — сказав волинянин.



Волинянин Юрій Мартинюк розповів, що обробляє 15 гектарів землі, має власну техніку та місця для збереження зерна.



"Хочу ще забрати ще паї, щоб був більший банк. Для того ми в селі живемо, працюємо і заробляємо з того кошти. Вирощую пшеницю, ячмінь, олійну редьку, сою, в планах кукурудза", — зазначив чоловік.



33 сім’ї з сіл Сомин, Відути та Растів Ковельського району у 2014 році підписали договір оренди паїв на 10 років із сільськогосподарським товариством "Ратнівський аграрій".



Жителька села Растів Любов Токарська зазначила: копії заяв на розірвання договору оренди, які за два місяці до завершення терміну договору відсилала рекомендованим листом та відвозила особисто в офіс товариства.

Власник паїв Юрій Мартинюк.

"Відповіді нам ніякої не приходить. Приїжджають вони, обіцяють, обманюють. Кажуть: "Ви не знаєте законів", — розповіла волинянка.



Орендодавці кажуть — грошей за 2024 році не отримали



Жителька села Відути Валентина Андросюк розповіла, що власники паїв не отримали коштів від орендаря — СТОВ "Ратнівський аграрій" — за 2024 рік. З її слів, договори оренди завершилися у 2024 році. Торік у березні люди надіслали заяви про розірвання договорів, однак відповіді не отримали.



"Нам за 24-й рік не віддали гроші. Ні, нікому. В 24-му році в нас закінчився договір з ними. В травні я телефоную юристу Юрій Миколайович Шкиренець і кажу: "Миколайович, як там наші справи просуваються? Договір закінчився, а ви не відповідаєте нам". Він говорить по телефону: "Все добре, зустрінемось в кінці травня, будуть документи, будуть вам гроші", — сказала жінка.



Після трьох місяців очікування, зазначила Валентина Андросюк, делегація орендодавців приїхала в селище Ратне на зустріч із керівником "Ратнівського аграрія" Валентином Бебесом.



"Нас прийняли, і начальник Бебес Валентин був, і кажуть: "Ви не звернулися в земельний кадастр". Хоча по закону вони ставили — вони і знімають. Ще там нарозказували казок і ми з тим ладом, поїхали додому", — пригадала волинянка.

Паї волинян, де "Ратнівський аграрій" засіяв соняшник, червень 2025 року.

Станом на червень 2025 року, розповіла власницю паю, жителька села Відути Валентина Андросюк, орендар продовжує використовувати земельні паї та обробляти їх.



"Хоча в заяві написано: "Не користуватися нашими земельними паями, доки не роз’ясниться ситуація". Вони продовжують. Зараз на моїх паях посіяний зимовий ячмінь, через 2 тижні вони його зберуть, будуть орати і знову сіяти далі", — додала жінка.



Місцева жителька Луківської громади, яка не назвала свого імені, розповіла: після завершення терміну оренди встановлювали межі власних паїв та орали землю.



"Вони докористувалися до 24-го осені, змолотили. Ми приїхали, Понамірювали свої так, як треба. Нам землевпорядник понамірював, поставили ми паликі, подоорювали. Вони осінню приїхали, зорали, паликі повикидали", — говорить жінка.



Староста Соминського старостинського округу Іван Сусь зазначив: селищна рада до паїв людей жодного відношення немає.

Валентин Бебес, березень 2025 року.

"У 2014 році люди здали свої паї "Ратнівським аграріям". Тобто є орендодавець, і є орендар. Селищна рада з цього всього має тільки вигоду, бо податки, які сплачуються, надходять в селищну раду", — сказав посадовець.



Як коментує ситуацію з паями у Луківській громаді фірма-орендар

Директор сільськогосподарського підприємства "Ратнівський аграрій" Валентин Бебес розповів: після того, як надійшли від людей заяви про розірвання договорів, ділянки після збору врожаю не використовували.



З його слів, договори автоматично продовжили на 10 років на попередніх умовах.

Власниця паю Любов Токарська.

"Далі по процедурі людина мала звернутися за місяць часу до державного реєстратора, подати заяву на вилучення з державного реєстру цей договір і жодних проблем тут би не було. Договір оренди пролонгований автоматично. Якщо суд скаже, що це неправильно і треба віддати земельні ділянки, то люди їх заберуть", — додав керівник фірми.



Аби повернути землю, селяни звернулися до суду. Адвокат Андрій Сохацький розповів, що має 20 звернень від жителів сіл Сомин, Растів та Відути. З його слів, люди не мали звертатися до державного реєстратора. На судові засідання, сказав адвокат, орендар не з'являвся.



"Умови договорів, які були укладені з "Ратнівським аграрієм" ще в 2014-му році за старим законодавством, не передбачали таких дій, як звернення до державного реєстратора. В нас перше звернення до суду було 1 грудня 2024 року. По сьогодні "Ратнівський аграрій" не з’явився до суду. Завжди знаходяться причини: відрядження, службові поїздки, лікарняні. Це очевидне зловживання з метою затягування розгляду", — сказав адвокат.

Власниця 4 гектарів паїв Валентина Андросюк.

Житель села Сомин і власник паю Іван Грицюк зазначив: орієнтовно 10 засідань були перенесені з ініціативи орендаря. Зі слів адвоката Андрія Сохацького, наступне засідання суду призначене на 1 липня 2025 року.

Староста Іван Сусь. Власник паю Іван Грицюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі сіл Відути, Сомин і Растів Ковельського району не можуть забрати в орендаря власні паї, термін оренди яких завершився у 2024 році. Право повернути свої ділянки люди доводять у суді.Як розповів Суспільному один із власників паїв, власники земельних часток завчасно повідомили про розірвання оренди.Натомість з’ясували, що без їхньої участі та дозволу, оренду продовжили автоматично на 10 років.Житель села Сомин Іван Грицюк має понад 3 гектари паїв. Землю чоловік планує обробляти самотужки та вирощувати сільськогосподарські культури. Його пай, сказав чоловік, засіяний соняшником — культурою, яка виснажує землю."В першу чергу потрібно буде оцінити землю, бо вони повинні віддати її в тому стані, в якому взяли, не в гіршому стані. Надалі будемо бачити, які культури найбільше дають врожайність — це в нас зернові культури і кукурудза, або пшениця. І будемо щось вирощувати самі", — сказав волинянин.Волинянинрозповів, що обробляє 15 гектарів землі, має власну техніку та місця для збереження зерна."Хочу ще забрати ще паї, щоб був більший банк. Для того ми в селі живемо, працюємо і заробляємо з того кошти. Вирощую пшеницю, ячмінь, олійну редьку, сою, в планах кукурудза", — зазначив чоловік.33 сім’ї з сіл Сомин, Відути та Растів Ковельського району у 2014 році підписали договір оренди паїв на 10 років із сільськогосподарським товариством "Ратнівський аграрій".Жителька села Растівзазначила: копії заяв на розірвання договору оренди, які за два місяці до завершення терміну договору відсилала рекомендованим листом та відвозила особисто в офіс товариства."Відповіді нам ніякої не приходить. Приїжджають вони, обіцяють, обманюють. Кажуть: "Ви не знаєте законів", — розповіла волинянка.Жителька села Відутирозповіла, що власники паїв не отримали коштів від орендаря — СТОВ "Ратнівський аграрій" — за 2024 рік. З її слів, договори оренди завершилися у 2024 році. Торік у березні люди надіслали заяви про розірвання договорів, однак відповіді не отримали."Нам за 24-й рік не віддали гроші. Ні, нікому. В 24-му році в нас закінчився договір з ними. В травні я телефоную юристу Юрій Миколайович Шкиренець і кажу: "Миколайович, як там наші справи просуваються? Договір закінчився, а ви не відповідаєте нам". Він говорить по телефону: "Все добре, зустрінемось в кінці травня, будуть документи, будуть вам гроші", — сказала жінка.Після трьох місяців очікування, зазначила Валентина Андросюк, делегація орендодавців приїхала в селище Ратне на зустріч із керівником "Ратнівського аграрія""Нас прийняли, і начальник Бебес Валентин був, і кажуть: "Ви не звернулися в земельний кадастр". Хоча по закону вони ставили — вони і знімають. Ще там нарозказували казок і ми з тим ладом, поїхали додому", — пригадала волинянка.Станом на червень 2025 року, розповіла власницю паю, жителька села Відути Валентина Андросюк, орендар продовжує використовувати земельні паї та обробляти їх."Хоча в заяві написано: "Не користуватися нашими земельними паями, доки не роз’ясниться ситуація". Вони продовжують. Зараз на моїх паях посіяний зимовий ячмінь, через 2 тижні вони його зберуть, будуть орати і знову сіяти далі", — додала жінка.Місцева жителька Луківської громади, яка не назвала свого імені, розповіла: після завершення терміну оренди встановлювали межі власних паїв та орали землю."Вони докористувалися до 24-го осені, змолотили. Ми приїхали, Понамірювали свої так, як треба. Нам землевпорядник понамірював, поставили ми паликі, подоорювали. Вони осінню приїхали, зорали, паликі повикидали", — говорить жінка.Староста Соминського старостинського округузазначив: селищна рада до паїв людей жодного відношення немає."У 2014 році люди здали свої паї "Ратнівським аграріям". Тобто є орендодавець, і є орендар. Селищна рада з цього всього має тільки вигоду, бо податки, які сплачуються, надходять в селищну раду", — сказав посадовець.Як коментує ситуацію з паями у Луківській громаді фірма-орендарДиректор сільськогосподарського підприємства "Ратнівський аграрій" Валентин Бебес розповів: після того, як надійшли від людей заяви про розірвання договорів, ділянки після збору врожаю не використовували.З його слів, договори автоматично продовжили на 10 років на попередніх умовах."Далі по процедурі людина мала звернутися за місяць часу до державного реєстратора, подати заяву на вилучення з державного реєстру цей договір і жодних проблем тут би не було. Договір оренди пролонгований автоматично. Якщо суд скаже, що це неправильно і треба віддати земельні ділянки, то люди їх заберуть", — додав керівник фірми.Аби повернути землю, селяни звернулися до суду. Адвокатрозповів, що має 20 звернень від жителів сіл Сомин, Растів та Відути. З його слів, люди не мали звертатися до державного реєстратора. На судові засідання, сказав адвокат, орендар не з'являвся."Умови договорів, які були укладені з "Ратнівським аграрієм" ще в 2014-му році за старим законодавством, не передбачали таких дій, як звернення до державного реєстратора. В нас перше звернення до суду було 1 грудня 2024 року. По сьогодні "Ратнівський аграрій" не з’явився до суду. Завжди знаходяться причини: відрядження, службові поїздки, лікарняні. Це очевидне зловживання з метою затягування розгляду", — сказав адвокат.Житель села Сомин і власник паю Іван Грицюк зазначив: орієнтовно 10 засідань були перенесені з ініціативи орендаря. Зі слів адвоката Андрія Сохацького, наступне засідання суду призначене на 1 липня 2025 року.

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