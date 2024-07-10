Мільйонні «відкати» привели топпосадовців «Київзеленбуду» на лаву підсудних

На лаві підсудних опинилися топпосадовці Київзеленбуду за отримання мільйонних «відкатів».Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Організували оборудку генеральний директор та його перший заступник. Вони обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти.За підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також не створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15 % «відкату» від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся «грати за правилами», просто не допускали до публічних закупівель.Наразі обвинувальний акт стосовно топпосадовців КО «Київзеленбуд» скеровано до суду. Під час досудового розслідування були накладені арешти на активи фігурантів на загальну суму майже 11 млн грн. Крім того, з метою забезпечення спеціальної конфіскації до АРМИ передано майже 3,2 млн грн, одержаних як «відкат».Максимальне покарання, що може загрожувати обвинуваченим — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.