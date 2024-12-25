У Львові хлопець оформив на колишню дівчину кредити на десятки тисяч

У Львові хлопець оформив на колишню дівчину кредити на десятки тисяч
У шахрайський спосіб заволодів коштами колишньої дівчини – у Львові поліцейські повідомили зловмиснику про підозру.

Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.

Фігурант оформив від імені потерпілої кілька кредитів у різних фінансових установах, привласнивши кошти. За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили правоохоронці, 21-річний житель Одеси, використавши конфіденційну інформацію своєї колишньої дівчини та несанкціоновано отримавши доступ до її інтернет-банкінгу, незаконно оформив кілька кредитних позик в різних фінансових установах на загальну суму більше 25 тисяч гривень. Одержані у такий спосіб кошти він привласнив.

Фігуранта викрили слідчі Львівського районного управління поліції №2, спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.1,2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мільйонні «відкати» привели топпосадовців «Київзеленбуду» на лаву підсудних
Сьогодні, 09:39
Удар росії по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 20
Сьогодні, 09:05
У Львові хлопець оформив на колишню дівчину кредити на десятки тисяч
Сьогодні, 08:51
13-річна дівчинка з Волині мріє про повернення тата, який зник на війні
Сьогодні, 08:35
Волинь – серед лідерів за утворенням небезпечних відходів
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Фермер з Волині купив у шахраїв неіснуючі добрива за 107 тисяч Фермер з Волині купив у шахраїв неіснуючі добрива за 107 тисяч
16 лютого, 15:59
Шахраї від імені «відділу кадрів TikTok» пропонують легкий заробіток онлайн Шахраї від імені «відділу кадрів TikTok» пропонують легкий заробіток онлайн
31 січня, 03:41
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
19 січня, 14:28
Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті» Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»
25 грудня, 2024, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Право на землю: жителі трьох сіл на Волині судяться з орендарем за свої паї
Сьогодні, 10:03
 0
Зеленський про путіна: кожен військовий злочинець має постати перед судом
Сьогодні, 09:45
 0
Мільйонні «відкати» привели топпосадовців «Київзеленбуду» на лаву підсудних
Сьогодні, 09:39
 0
Спомин про Героя. Рік тому поліг волинянин Ігор Панасюк
Сьогодні, 09:20
 0
Удар росії по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 20
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8