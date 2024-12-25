У Львові хлопець оформив на колишню дівчину кредити на десятки тисяч
Сьогодні, 08:51
У шахрайський спосіб заволодів коштами колишньої дівчини – у Львові поліцейські повідомили зловмиснику про підозру.
Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.
Фігурант оформив від імені потерпілої кілька кредитів у різних фінансових установах, привласнивши кошти. За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.
Як встановили правоохоронці, 21-річний житель Одеси, використавши конфіденційну інформацію своєї колишньої дівчини та несанкціоновано отримавши доступ до її інтернет-банкінгу, незаконно оформив кілька кредитних позик в різних фінансових установах на загальну суму більше 25 тисяч гривень. Одержані у такий спосіб кошти він привласнив.
Фігуранта викрили слідчі Львівського районного управління поліції №2, спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.1,2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.
Фігурант оформив від імені потерпілої кілька кредитів у різних фінансових установах, привласнивши кошти. За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.
Як встановили правоохоронці, 21-річний житель Одеси, використавши конфіденційну інформацію своєї колишньої дівчини та несанкціоновано отримавши доступ до її інтернет-банкінгу, незаконно оформив кілька кредитних позик в різних фінансових установах на загальну суму більше 25 тисяч гривень. Одержані у такий спосіб кошти він привласнив.
Фігуранта викрили слідчі Львівського районного управління поліції №2, спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.1,2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування триває.
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