У Львові хлопець оформив на колишню дівчину кредити на десятки тисяч

У шахрайський спосібколишньої дівчини – у Львові поліцейські повідомили зловмиснику про підозру.Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.Фігурант оформив від імені потерпілої кілька кредитів у різних фінансових установах, привласнивши кошти. За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.Як встановили правоохоронці, 21-річний житель Одеси, використавши конфіденційну інформацію своєї колишньої дівчини та несанкціоновано отримавши доступ до її інтернет-банкінгу, незаконно оформив кілька кредитних позик в різних фінансових установах на загальну суму більше 25 тисяч гривень. Одержані у такий спосіб кошти він привласнив.Фігуранта викрили слідчі Львівського районного управління поліції №2, спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.1,2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до восьми років.Досудове розслідування триває.