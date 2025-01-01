13-річна дівчинка з Волині мріє про повернення тата, який зник на війні

Софія Поліщук із Любешова знайшла для себе захоплення – миловаріння. Ця творча справа не лише приносить дівчинці задоволення, а й стала своєрідною терапією. Тепер дівчина не просто виготовляє мило вдома, а й охоче ділиться своїми знаннями з іншими дітьми – проводить майстер-класи.



Про це йдеться у статті Мирослави Струк на шпальтах видання



Уперше Софія познайомилася з миловарінням на одному із майстер-класів у Львові. Захопившись там процесом створення мила, вона вирішила спробувати його виготовляти сама. Для цього придбала у спеціалізованому магазині необхідні матеріли і зробила перший шматок оригінального мила.



Миловаріння є захоплюючим і творчим процесом. Для того, щоб зробити мило, варто придбати основу, форми, барвники, ефірні олії, блискітки, спирт.



– Я постійно збільшую матеріали. Маю вже дуже багато формочок: сердечка, квіточки, звірята, різноманітні аромати, барвники. Процес створення не займає в мене багато часу, адже навчилася швидко це робити. Найдовше – чекати, поки воно застигне, – розповідає юна майстриня.



Свої мильні вироби Софія Поліщук продає. Каже, що попитом її шедеври користуються напередодні свят – 8 Березня, Дня матері. Зароблені гроші дівчинка відкладає на мрію – власний айфон.



Та Софійка не обмежується лише домашнім виробництвом. Вона охоче ділиться цим умінням з іншими.



«Перший майстер-клас провела для малюків у «Мудрику». Потім – для дітей внутрішньо переміщених осіб і тих, у кого батьки загинули на війні або зникли безвісти. Майстер-класи проводила також і в класах нашого ліцею», – каже Софія.



Організовувати такі навчання для семикласниці допомагають шкільний психолог, соціальний педагог, логопед та сестра медична. Адже це не лише творча справа, а й відповідальна робота з дітьми.



Та не лише миловарінням захоплюється Софія Поліщук. У неї розписаний кожен день: танці, спів, репетиторство з англійської мови і математики, готування та піклування про свого молодшого брата. А ще вона – міністерка волонтерства у Любешівському ліцеї. Тож постійно старається організовувати та ініціювати благодійні заходи/акції на підтримку армії. За активну діяльність дівчина отримала Грамоту на святі останнього дзвоника.



Є у Софії і здобутки в пісенних конкурсах. Зокрема, нещодавно перемогла в одній із номінацій конкурсу «Global Talent Odyssey», де виконувала пісню «Ти повертайся». Для зйомки відео Софія одягнула форму свого тата…



– Це його армійська форма. Ми її зберігаємо, бо вона дуже дорога для нас. Ще двадцять років тому Геннадій проходив строкову службу. Коли ж настала повномасштабна війна, то відразу пішов захищати Україну. На жаль, він став одним із перших, хто отримав статус зниклого безвісти… – з болем каже мама дівчинки Альона.



Софія дуже схожа на тата – і зовні, і характером. Вона сильно сумує за своїм найкращим у світі татусем, щодня з мамою і братиком чекають бодай якоїсь звісточки. Бо статус «зниклий безвісти» – це найважча невідомість. І, аби якось відволікатися, важливо мати улюблену справу. Тож Софійка варить мило, співає, танцює, волонтерить, навчається. І чекає. Сильно чекає тата з війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13-річнаіз Любешова знайшла для себе захоплення – миловаріння. Ця творча справа не лише приносить дівчинці задоволення, а й стала своєрідною терапією. Тепер дівчина не просто виготовляє мило вдома, а й охоче ділиться своїми знаннями з іншими дітьми – проводить майстер-класи.Про це йдеться у статтіна шпальтах видання Нове життя Уперше Софія познайомилася з миловарінням на одному із майстер-класів у Львові. Захопившись там процесом створення мила, вона вирішила спробувати його виготовляти сама. Для цього придбала у спеціалізованому магазині необхідні матеріли і зробила перший шматок оригінального мила.Миловаріння є захоплюючим і творчим процесом. Для того, щоб зробити мило, варто придбати основу, форми, барвники, ефірні олії, блискітки, спирт.– Я постійно збільшую матеріали. Маю вже дуже багато формочок: сердечка, квіточки, звірята, різноманітні аромати, барвники. Процес створення не займає в мене багато часу, адже навчилася швидко це робити. Найдовше – чекати, поки воно застигне, – розповідає юна майстриня.Свої мильні вироби Софія Поліщук продає. Каже, що попитом її шедеври користуються напередодні свят – 8 Березня, Дня матері. Зароблені гроші дівчинка відкладає на мрію – власний айфон.Та Софійка не обмежується лише домашнім виробництвом. Вона охоче ділиться цим умінням з іншими.«Перший майстер-клас провела для малюків у «Мудрику». Потім – для дітей внутрішньо переміщених осіб і тих, у кого батьки загинули на війні або зникли безвісти. Майстер-класи проводила також і в класах нашого ліцею», – каже Софія.Організовувати такі навчання для семикласниці допомагають шкільний психолог, соціальний педагог, логопед та сестра медична. Адже це не лише творча справа, а й відповідальна робота з дітьми.Та не лише миловарінням захоплюється Софія Поліщук. У неї розписаний кожен день: танці, спів, репетиторство з англійської мови і математики, готування та піклування про свого молодшого брата. А ще вона – міністерка волонтерства у Любешівському ліцеї. Тож постійно старається організовувати та ініціювати благодійні заходи/акції на підтримку армії. За активну діяльність дівчина отримала Грамоту на святі останнього дзвоника.Є у Софії і здобутки в пісенних конкурсах. Зокрема, нещодавно перемогла в одній із номінацій конкурсу «Global Talent Odyssey», де виконувала пісню «Ти повертайся». Для зйомки відео Софія одягнула форму свого тата…– Це його армійська форма. Ми її зберігаємо, бо вона дуже дорога для нас. Ще двадцять років томупроходив строкову службу. Коли ж настала повномасштабна війна, то відразу пішов захищати Україну. На жаль, він став одним із перших, хто отримав статус зниклого безвісти… – з болем каже мама дівчинкиСофія дуже схожа на тата – і зовні, і характером. Вона сильно сумує за своїм найкращим у світі татусем, щодня з мамою і братиком чекають бодай якоїсь звісточки. Бо статус «зниклий безвісти» – це найважча невідомість. І, аби якось відволікатися, важливо мати улюблену справу. Тож Софійка варить мило, співає, танцює, волонтерить, навчається. І чекає. Сильно чекає тата з війни.

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