У рідному селі на Волині зустріли воїна, якого визволили з російського полону. ФОТО

У рідному селі на Волині зустріли воїна, якого визволили з російського полону. ФОТО
Військовослужбовець Юрій Лавренюк після трьох років полону вперше приїхав у рідне село.

Односельці з Горішнього та Іванівки Берестечківської громади влаштували військовому теплу зустріч біля батьківської хати 25 червня. Про це повідомляє Район.Горохів.

Старі і малі прийшли з квітами, національним прапором, з хлібом-сіллю на вишитому рушникові, обнімали і тисли мужні руки свого захисника.
У рідному селі на Волині зустріли воїна, якого визволили з російського полону. ФОТО

Юрій потрапив в полон на Донеччині під Лиманом у травні 2022 року, а повернення дочекався у травні 2025-го п'ятого під час обміну тисяча на тисячу.
У рідному селі на Волині зустріли воїна, якого визволили з російського полону. ФОТО

Військовий 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша каже, що найдивніше було побачити себе у дзеркалі після трьох років у десяти російських тюрмах.

Зізнається, що не впізнав себе. Сильно схуд: з сто п'яти кілограмів ваги залишилося п'ятдесят один. Тому зараз перебуває на лікуванні та реабілітації, мріє повернути попередню форму та відновити здоров'я.

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Теги: Волинь, полон, повернення, зустріч
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