У рідному селі на Волині зустріли воїна, якого визволили з російського полону. ФОТО

Юрій Лавренюк після трьох років полону вперше приїхав у рідне село.



Односельці з Горішнього та Іванівки Берестечківської громади влаштували військовому теплу зустріч біля батьківської хати 25 червня. Про це повідомляє



Старі і малі прийшли з квітами, національним прапором, з хлібом-сіллю на вишитому рушникові, обнімали і тисли мужні руки свого захисника.



Юрій потрапив в полон на Донеччині під Лиманом у травні 2022 року, а повернення дочекався у травні 2025-го п'ятого під час обміну тисяча на тисячу.



Військовий 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша каже, що найдивніше було побачити себе у дзеркалі після трьох років у десяти російських тюрмах.



Зізнається, що не впізнав себе. Сильно схуд: з сто п'яти кілограмів ваги залишилося п'ятдесят один. Тому зараз перебуває на лікуванні та реабілітації, мріє повернути попередню форму та відновити здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьпісля трьох років полону вперше приїхав у рідне село.Односельці з Горішнього та Іванівки Берестечківської громади влаштували військовому теплу зустріч біля батьківської хати 25 червня. Про це повідомляє Район.Горохів Старі і малі прийшли з квітами, національним прапором, з хлібом-сіллю на вишитому рушникові, обнімали і тисли мужні руки свого захисника.Юрій потрапив в полон на Донеччині під Лиманом у травні 2022 року, а повернення дочекався у травні 2025-го п'ятого під час обміну тисяча на тисячу.Військовий 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша каже, що найдивніше було побачити себе у дзеркалі після трьох років у десяти російських тюрмах.Зізнається, що не впізнав себе. Сильно схуд: з сто п'яти кілограмів ваги залишилося п'ятдесят один. Тому зараз перебуває на лікуванні та реабілітації, мріє повернути попередню форму та відновити здоров'я.

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