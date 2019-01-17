Волинь – серед лідерів за утворенням небезпечних відходів

Волинь – серед лідерів за утворенням небезпечних відходів
На Волині у 2024 році утворили 37, 05 тис тонн небезпечних відходів. Більше лише на Запоріжжі, у Києві, Лювівщині та Днівпропетровщині.

Про це йдеться у дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl, - пише Еспресо.

За розрахунками YouControl на основі даних Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, у 2024 році бізнес утворив понад 592 тисячі тонн небезпечних відходів у 2024 році. Найбільше таких речовин генерує нерудна промисловість, медзаклади та агросектор.

Лідером з найбільшою концентрацією небезпечних відходів є Запорізька область — 184 тис. тонн, що становить понад 31% - від загальнонаціонального показника. Другу позицію посідає Київ із понад 61 тис. тонн. У столичному регіоні де-юре зосереджені не лише великі промислові комплекси, а й логістичні, медичні, будівельні та сервісні компанії, які також є джерелами токсичних речовин. На третьому місці - Львівщина, де за рік було утворено 53,8 тис. тонн. Далі йдуть Дніпропетровська область — 52 тис. тонн та Волинська область — 37,1 тис. тонн.
Волинь – серед лідерів за утворенням небезпечних відходів

"Для Львівської і Волинської областей високі показники частково пояснюються вугільною галуззю, переробними підприємствами, а також активним розвитком виробництва з вторинною сировиною, де небезпечні відходи — неминучий побічний продукт", - пояснюють аналітики YC.

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Теги: Волинь, сміття, відходи
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