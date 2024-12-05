Волинська спортсменка виступатиме на Чемпіонаті Європи у складі збірної України





Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.



"Вболіваємо за спортсменку ВОШВСМ Ірину Борисюк, яка ускладі жіночої збірної України з вільної боротьби вирушила на Чемпіонат Європи U20, який буде проходити у м.Каорле Італія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представниця Волині увійшла до складу жіночої збірної України з вільної боротьби та захищатиме честь нашої країни на чемпіонаті Європи.Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності."Вболіваємо за спортсменку ВОШВСМ, яка ускладі жіночої збірної України з вільної боротьби вирушила на Чемпіонат Європи U20, який буде проходити у м.Каорле Італія

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