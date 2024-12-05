Волинська спортсменка виступатиме на Чемпіонаті Європи у складі збірної України
Сьогодні, 05:28
Представниця Волині увійшла до складу жіночої збірної України з вільної боротьби та захищатиме честь нашої країни на чемпіонаті Європи.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
"Вболіваємо за спортсменку ВОШВСМ Ірину Борисюк, яка ускладі жіночої збірної України з вільної боротьби вирушила на Чемпіонат Європи U20, який буде проходити у м.Каорле Італія
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
"Вболіваємо за спортсменку ВОШВСМ Ірину Борисюк, яка ускладі жіночої збірної України з вільної боротьби вирушила на Чемпіонат Європи U20, який буде проходити у м.Каорле Італія
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