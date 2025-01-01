Українці можуть можуть подати заяви на репарації від росії





Власники і співвласники майна можуть зробити це в міжнародному Реєстрі збитків, аби пізніше отримати репарації від Росії, - пише



Розробники Дії зазначили, що в міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія – А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".



Отримати послугу можна онлайн. Для цього потрібно:



зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою електронного підпису;

заповнити заяву (якщо співвласників кілька – кожен подає заяву окремо):

додати інформацію про об’єкт нерухомості;

вказати дані про право власності, а також обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном;

додати докази цих обставин;

вказати бажаний розмір компенсації.

підписати електронним підписом та відправити.

Новий сервіс в Дії

Заяви приймаються від повнолітніх громадян України, а заяви в інтересах дітей, що є власниками майна, подають їхні законні представники.



Заявники мають відповідати двом вимогам:



є власниками або співвласниками житлового та нежитлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованих територіях;

втратили доступ до нерухомості або контроль над нею після 24 лютого 2022 року через тимчасову окупацію території в результаті агресії РФ в Україні або проти України.

Заява буде перевірена автоматично і, якщо її буде заповнено коректно, внесена до Реєстру. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї передадуть майбутній комісії з розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу" та на електронну пошту.



"Кожне звернення – реальне підтвердження злочинів Росії проти українців. І ще один крок до репарацій та відновлення справедливості", – зазначили в Дії.



В Реєстрі збитків додали нову категорію

Під втратою доступу до майна мається на увазі, що особа не має фізичного доступу до свого майна, яке на окупованій території, і не може ним користуватися через те, що такий доступ та контроль над майном вимагає співпраці з РФ та її урядом, місцевими й регіональними органами влади або будь-якими організаціями, що перебувають у їхній власності або під контролем країни-агресорки. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочали прийом заяв на компенсацію за нерухомість на тимчасово окупованих територіях, до якої було втрачено доступ.Власники і співвласники майна можуть зробити це в міжнародному Реєстрі збитків, аби пізніше отримати репарації від Росії, - пише Obozrevatel. Розробники Дії зазначили, що в міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія – А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою електронного підпису;заповнити заяву (якщо співвласників кілька – кожен подає заяву окремо):додати інформацію про об’єкт нерухомості;вказати дані про право власності, а також обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном;додати докази цих обставин;вказати бажаний розмір компенсації.підписати електронним підписом та відправити.Новий сервіс в ДіїЗаяви приймаються від повнолітніх громадян України, а заяви в інтересах дітей, що є власниками майна, подають їхні законні представники.є власниками або співвласниками житлового та нежитлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованих територіях;втратили доступ до нерухомості або контроль над нею після 24 лютого 2022 року через тимчасову окупацію території в результаті агресії РФ в Україні або проти України.Заява буде перевірена автоматично і, якщо її буде заповнено коректно, внесена до Реєстру. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї передадуть майбутній комісії з розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу" та на електронну пошту."Кожне звернення – реальне підтвердження злочинів Росії проти українців. І ще один крок до репарацій та відновлення справедливості", – зазначили в Дії.Під втратою доступу до майна мається на увазі, що особа не має фізичного доступу до свого майна, яке на окупованій території, і не може ним користуватися через те, що такий доступ та контроль над майном вимагає співпраці з РФ та її урядом, місцевими й регіональними органами влади або будь-якими організаціями, що перебувають у їхній власності або під контролем країни-агресорки. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном тощо.

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