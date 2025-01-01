Українці можуть можуть подати заяви на репарації від росії

Українці можуть можуть подати заяви на репарації від росії
В Україні розпочали прийом заяв на компенсацію за нерухомість на тимчасово окупованих територіях, до якої було втрачено доступ.

Власники і співвласники майна можуть зробити це в міжнародному Реєстрі збитків, аби пізніше отримати репарації від Росії, - пише Obozrevatel.

Розробники Дії зазначили, що в міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія – А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".

Отримати послугу можна онлайн. Для цього потрібно:

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою електронного підпису;
заповнити заяву (якщо співвласників кілька – кожен подає заяву окремо):
додати інформацію про об’єкт нерухомості;
вказати дані про право власності, а також обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном;
додати докази цих обставин;
вказати бажаний розмір компенсації.
підписати електронним підписом та відправити.
Новий сервіс в Дії
Заяви приймаються від повнолітніх громадян України, а заяви в інтересах дітей, що є власниками майна, подають їхні законні представники.

Заявники мають відповідати двом вимогам:

є власниками або співвласниками житлового та нежитлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованих територіях;
втратили доступ до нерухомості або контроль над нею після 24 лютого 2022 року через тимчасову окупацію території в результаті агресії РФ в Україні або проти України.
Заява буде перевірена автоматично і, якщо її буде заповнено коректно, внесена до Реєстру. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї передадуть майбутній комісії з розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу" та на електронну пошту.

"Кожне звернення – реальне підтвердження злочинів Росії проти українців. І ще один крок до репарацій та відновлення справедливості", – зазначили в Дії.

В Реєстрі збитків додали нову категорію
Під втратою доступу до майна мається на увазі, що особа не має фізичного доступу до свого майна, яке на окупованій території, і не може ним користуватися через те, що такий доступ та контроль над майном вимагає співпраці з РФ та її урядом, місцевими й регіональними органами влади або будь-якими організаціями, що перебувають у їхній власності або під контролем країни-агресорки. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном тощо.

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Теги: Україна, Волинь, війна, росія, репарації
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