На Волині родичам загиблих воїнів вручили державні нагороди. ФОТО

25 червня у трьох громадах Волині повідомили, що п'ятьом родинам загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди.Про це повідомляє Суспільне.Відзнаку міністра оборони України "15 років сумлінної служби" вручили дружині загиблого воїнаВійськовослужбовець був жителем села Піща Шацької громади. Він загинув 16 липня 2024 року під час військової служби на Донеччині. Полеглому захиснику було 39 років, у нього залишилися матір, дружина і двоє дітей.Микола Ковальчук був учасником антитерористичної операції та операції об'єднаних сил пройшов, перебуваючи на контракті у Державній прикордонній службі України. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов боронити державу від ворога.орденом "За сумлінну службу" Міністра оборони України нагороджуються військовослужбовці ЗСУ за сумлінну службу, стійкість, вірність бойовому братерству та відданість захисту України. Нагородження можливе лише один раз.Також орденами "За мужність" III ступеня посмертно нагородили трьох загиблих військовослужбовців з Литовезької громади.Нагороду воїна Михайла Попіка вручили його матері Вірі. Боєць загинув 25 листопада 2024 року внаслідок танкового обстрілу в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області.Орденвручили його дружині. Захисник загинув поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району на Донеччині внаслідок скиду вибухового боєприпасу.Нагородуотримали його донька Євгенія та сестра загиблого Богдана. 37-річний боєць загинув 27 квітня 2022-го внаслідок ворожого обстрілу під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Ямпіль на Донеччині.Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили військовослужбовця Ігоря Бричка з Нововолинської громади.Її отримала родина загиблого батьки —та, дружината донькиІгор Бричко загинув 26 жовтня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу в районі Майорська Донецької області. Боєць був призваний на службу 4 березня 2022 року. Він похований на кладовищі села Низкиничі.Орден "За мужність" I, II, III ступеня — державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.