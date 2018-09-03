В Україні збільшать штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Кабмін погодив законопроєкт про посилення відповідальності за паркування на місцях для людей з інвалідністю.Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України25 червня Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, що пропонує суттєво збільшити штрафи та запровадити нові вимоги для паркування на спеціально відведених місцях."Чому це важливо: паркомісця для людей з інвалідністю — серед яких багато ветеранів і ветеранок — займають водії, яким вони не призначені. Це створює серйозні труднощі для тих, хто справді їх потребує", - йдеться у дописі Олексія Білошицького.- Штраф за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 5100 грн (зараз — від 1020 до 1700 грн).- Обов’язковий розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" та QR-код на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.- Відповідальність за паркування без належного знака і QR-коду.Далі законопроєкт передадуть до Верховної Ради на розгляд.До прийняття закону про внесення змін до КУпАП штрафи за порушення ч. 6 ст. 122 КУпАП залишаються від 1020 до 1700 грн.Довідково: від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 6 247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. Із них 3 614 — у Києві.