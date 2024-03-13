Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України

Представниця Волині вдало виступила на Кубку України та зваювала медалі різного гатунку.Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.У третій змагальний день Кубку України з важкої атлетики представниця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерностіпоказала високі результати.Нагадаємо, що важкоатлетка виступає у ваговій категорії 71 кг. Так, у ривку Вікторія показала результат 94 кг та посіла 1 місце, у поштовху волинянка досягнула позначки 111 кг і посіла другу сходинку. За сумою двоборства Вікторія Литвинець показала результат 205 кг та посіла 1 місце.Тренерами спортсменки є Андрій Авраменко та Микола Авраменко.