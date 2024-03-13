Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України

Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України
Представниця Волині вдало виступила на Кубку України та зваювала медалі різного гатунку.

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

У третій змагальний день Кубку України з важкої атлетики представниця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Вікторія Литвинець показала високі результати.

Нагадаємо, що важкоатлетка виступає у ваговій категорії 71 кг. Так, у ривку Вікторія показала результат 94 кг та посіла 1 місце, у поштовху волинянка досягнула позначки 111 кг і посіла другу сходинку. За сумою двоборства Вікторія Литвинець показала результат 205 кг та посіла 1 місце.

Тренерами спортсменки є Андрій Авраменко та Микола Авраменко.
Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, важка атлетика, Волинь, Кубок України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні збільшать штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Сьогодні, 23:19
Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України
Сьогодні, 22:21
Міні-пекарня на домашній кухні: як почати свій бізнес із хліба та випічки
Сьогодні, 22:02
За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус
Сьогодні, 20:36
Схожі новини
Спортсменка з Волині встановила рекорд України Спортсменка з Волині встановила рекорд України
21 травня, 05:28
Волинська важкоатлетка встановила 5 рекордів на Чемпіонаті України Волинська важкоатлетка встановила 5 рекордів на Чемпіонаті України
13 березня, 2024, 07:32
Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО
06 липня, 2023, 07:33
Волинянка виборола 3 медалі на чемпіонаті Європи Волинянка виборола 3 медалі на чемпіонаті Європи
02 липня, 2023, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні збільшать штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Сьогодні, 23:19
 0
Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України
Сьогодні, 22:21
 0
Міні-пекарня на домашній кухні: як почати свій бізнес із хліба та випічки
Сьогодні, 22:02
 0
За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус
Сьогодні, 20:36
 0
Медіа
відео
1/8