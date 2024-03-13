Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України
Сьогодні, 22:21
Представниця Волині вдало виступила на Кубку України та зваювала медалі різного гатунку.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
У третій змагальний день Кубку України з важкої атлетики представниця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Вікторія Литвинець показала високі результати.
Нагадаємо, що важкоатлетка виступає у ваговій категорії 71 кг. Так, у ривку Вікторія показала результат 94 кг та посіла 1 місце, у поштовху волинянка досягнула позначки 111 кг і посіла другу сходинку. За сумою двоборства Вікторія Литвинець показала результат 205 кг та посіла 1 місце.
Тренерами спортсменки є Андрій Авраменко та Микола Авраменко.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
У третій змагальний день Кубку України з важкої атлетики представниця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Вікторія Литвинець показала високі результати.
Нагадаємо, що важкоатлетка виступає у ваговій категорії 71 кг. Так, у ривку Вікторія показала результат 94 кг та посіла 1 місце, у поштовху волинянка досягнула позначки 111 кг і посіла другу сходинку. За сумою двоборства Вікторія Литвинець показала результат 205 кг та посіла 1 місце.
Тренерами спортсменки є Андрій Авраменко та Микола Авраменко.
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Волинська важкоатлетка завоювала медалі на Кубку України
Сьогодні, 22:21