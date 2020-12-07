За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО

За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав експосадовицю Волинської обласної державної адміністрації винуватою у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

Про це повідомили сайті прокуратури Волинської області.

Доведено, що начальник управління транспорту та зв’язку ОДА протягом грудня 2020 року – березня 2021 року вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 1 500 доларів США від фізичної особи-підприємця за вирішення питання щодо визначення його переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.

Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди.

Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням на два роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управлінні й контролю, підприємствах чи організаціях державної чи комунальної власності.

Окрім того, її позбавлено 5-го рангу державного службовця в межах категорії «Б» державної служби.

За інформацією ВолиньPost, йдеться про начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА Наталію Остапкович, яку спіймали на отриманні хабаря.
За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, Волинь, кримінал, Волинська ОВА, Наталія Остапкович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус
Сьогодні, 20:36
На Волині батька судили за доведення 13-річного сина до самогубства
Сьогодні, 19:07
Зеленський - про зустріч з Трампом: говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру
Сьогодні, 18:04
Керівник Волинської митниці привітав колег з професійним святом
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію
07 грудня, 2020, 13:16
Поклав у службове авто понад 9 тисяч гривень: у Луцьку п'яний водій намагався «відкупитися» від поліцейських Поклав у службове авто понад 9 тисяч гривень: у Луцьку п'яний водій намагався «відкупитися» від поліцейських
03 листопада, 2020, 10:40
Розкрадав державні кошти і хотів «купити» прокурора: на Волині судитимуть депутата-хабарника Розкрадав державні кошти і хотів «купити» прокурора: на Волині судитимуть депутата-хабарника
27 квітня, 2020, 11:55
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО
20 лютого, 2020, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус
Сьогодні, 20:36
 0
На Волині батька судили за доведення 13-річного сина до самогубства
Сьогодні, 19:07
 0
Зеленський - про зустріч з Трампом: говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру
Сьогодні, 18:04
 0
Керівник Волинської митниці привітав колег з професійним святом
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8