За хабар колишня посадовиця Волинської ОВА отримала 5 років тюрми. ФОТО





Про це повідомили сайті прокуратури Волинської області.



Доведено, що начальник управління транспорту та зв’язку ОДА протягом грудня 2020 року – березня 2021 року вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 1 500 доларів США від фізичної особи-підприємця за вирішення питання щодо визначення його переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.



Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди.



Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням на два роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управлінні й контролю, підприємствах чи організаціях державної чи комунальної власності.



Окрім того, її позбавлено 5-го рангу державного службовця в межах категорії «Б» державної служби.



За інформацією ВолиньPost, йдеться про начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА Наталію Остапкович, яку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав експосадовицю Волинської обласної державної адміністрації винуватою у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).Про це повідомили сайті прокуратури Волинської області.Доведено, що начальник управління транспорту та зв’язку ОДА протягом грудня 2020 року – березня 2021 року вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 1 500 доларів США від фізичної особи-підприємця за вирішення питання щодо визначення його переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди.Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням на два роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управлінні й контролю, підприємствах чи організаціях державної чи комунальної власності.Окрім того, її позбавлено 5-го рангу державного службовця в межах категорії «Б» державної служби.За інформацією ВолиньPost, йдеться про начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА, яку спіймали на отриманні хабаря

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