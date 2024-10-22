Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус

Торчинська громада знову в жалобі... Стало відомо, що зупинилося серце у воїна-захисника, який повернувся додому після поранення, отриманого на фронті.Про це повідомляють на сторінці Торчинської громади."З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болісну втрату.Передчасно відійшов у вічність матросжитель селища Торчин, 20.07.1980 р.н. Михайло був призваний до лав ЗСУ 23 лютого 2023 року. Проходив службу у військовій частині А4935, спочатку у 150-й окремій механізованій бригаді, а навесні 2025 року — у 40-й бригаді берегової охорони", - йдеться у дописі.Михайло Прус брав участь у важких боях за Торецьк (Донецька область), на території Сумщини та Миколаївщини (с. Лупареве).11 травня 2025 року отримав важкі поранення обох кінцівок під час виконання бойового завдання. 24 травня повернувся додому у відпустку за станом здоров’я. І вже 24 червня його серце зупинилося...26 червня, о 17:00 траурний кортеж з тілом Героя вирушить від моргу м.Луцька до рідної домівки.Чин поховання відбудеться у п’ятницю, 27 червня, о 11:00.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.