Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус

Повернувся у відпустку після поранення: на Волині помер воїн Михайло Прус
Торчинська громада знову в жалобі... Стало відомо, що зупинилося серце у воїна-захисника, який повернувся додому після поранення, отриманого на фронті.

Про це повідомляють на сторінці Торчинської громади.

"З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болісну втрату.
Передчасно відійшов у вічність матрос Прус Михайло Володимирович, житель селища Торчин, 20.07.1980 р.н. Михайло був призваний до лав ЗСУ 23 лютого 2023 року. Проходив службу у військовій частині А4935, спочатку у 150-й окремій механізованій бригаді, а навесні 2025 року — у 40-й бригаді берегової охорони", - йдеться у дописі.

Михайло Прус брав участь у важких боях за Торецьк (Донецька область), на території Сумщини та Миколаївщини (с. Лупареве).
11 травня 2025 року отримав важкі поранення обох кінцівок під час виконання бойового завдання. 24 травня повернувся додому у відпустку за станом здоров’я. І вже 24 червня його серце зупинилося...

26 червня, о 17:00 траурний кортеж з тілом Героя вирушить від моргу м.Луцька до рідної домівки.

Чин поховання відбудеться у п’ятницю, 27 червня, о 11:00.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.

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Теги: Волинь, смерть, війна, поранення, Михайло Прус
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