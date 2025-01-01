Зеленський - про зустріч з Трампом: говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру

Володимир Зеленський після перемовин з президентом США Дональдом Трампом заявив, що зустріч була «тривалою та змістовною».



Про це повідомив глава держави, передає



«Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», - розповів Зеленський.



Він зазначив, що детальна інформація про перемовини з Трампом буде оприлюднена пізніше.



«Деталі – згодом», - сказав Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпісля перемовин з президентом СШАзаявив, що зустріч була «тривалою та змістовною».Про це повідомив глава держави, передає Укрінформ «Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», - розповів Зеленський.Він зазначив, що детальна інформація про перемовини з Трампом буде оприлюднена пізніше.«Деталі – згодом», - сказав Президент.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію