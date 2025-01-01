Зеленський - про зустріч з Трампом: говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру
Сьогодні, 18:04
Президент Володимир Зеленський після перемовин з президентом США Дональдом Трампом заявив, що зустріч була «тривалою та змістовною».
Про це повідомив глава держави, передає Укрінформ.
«Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», - розповів Зеленський.
Він зазначив, що детальна інформація про перемовини з Трампом буде оприлюднена пізніше.
«Деталі – згодом», - сказав Президент.
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Про це повідомив глава держави, передає Укрінформ.
«Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», - розповів Зеленський.
Він зазначив, що детальна інформація про перемовини з Трампом буде оприлюднена пізніше.
«Деталі – згодом», - сказав Президент.
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