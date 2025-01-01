У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики: адреси

У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики: адреси
У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики. Там ветерани та ветеранки війни та члени їх сімей зможуть отримати соціальні та адміністративні послуги.

Відповідне рішення депутати ухвалили 25 червня, під час чергової, 77-ї сесії Луцької міської ради, пише Суспільне.

Зокрема, територіальні підрозділи департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради будуть створені за адресами:

філія № 1 – вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк;

філія № 2 – пр-т Соборності, 18, м. Луцьк, 43024.

Відповідно одне із них буде у приміщенні Луцької міської ради, а інше в приміщенні державного реєстру актів цивільного стану.

Як повідомив Суспільному директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський, наразі з міського бюджету мають виділити гроші на ремонт в цих приміщеннях та розширити штатну сітку працівників. Поки, з його слів, важко сказати, коли філії відкриють.

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Теги: Луцьк, ветеранська політика
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