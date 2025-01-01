У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики: адреси
Сьогодні, 16:48
У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики. Там ветерани та ветеранки війни та члени їх сімей зможуть отримати соціальні та адміністративні послуги.
Відповідне рішення депутати ухвалили 25 червня, під час чергової, 77-ї сесії Луцької міської ради, пише Суспільне.
Зокрема, територіальні підрозділи департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради будуть створені за адресами:
філія № 1 – вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк;
філія № 2 – пр-т Соборності, 18, м. Луцьк, 43024.
Відповідно одне із них буде у приміщенні Луцької міської ради, а інше в приміщенні державного реєстру актів цивільного стану.
Як повідомив Суспільному директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський, наразі з міського бюджету мають виділити гроші на ремонт в цих приміщеннях та розширити штатну сітку працівників. Поки, з його слів, важко сказати, коли філії відкриють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення депутати ухвалили 25 червня, під час чергової, 77-ї сесії Луцької міської ради, пише Суспільне.
Зокрема, територіальні підрозділи департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради будуть створені за адресами:
філія № 1 – вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк;
філія № 2 – пр-т Соборності, 18, м. Луцьк, 43024.
Відповідно одне із них буде у приміщенні Луцької міської ради, а інше в приміщенні державного реєстру актів цивільного стану.
Як повідомив Суспільному директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський, наразі з міського бюджету мають виділити гроші на ремонт в цих приміщеннях та розширити штатну сітку працівників. Поки, з його слів, важко сказати, коли філії відкриють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики: адреси
Сьогодні, 16:48
В Гаазі почалась зустріч Трампа з Зеленським
Сьогодні, 16:18
Атака на одного є атакою на всіх: країни НАТО підтвердили зобов’язання за статтею 5 про захист союзників
Сьогодні, 15:56
Обстріл Луцька: постраждалим від удару росії з резервного фонду виділили понад 4 млн грн
Сьогодні, 15:16
У росії засудили 184 полонених українських бійців, які воювали на Курщині: їх звинувачують у «вчиненні теракту»
Сьогодні, 14:55