У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики: адреси





Відповідне рішення депутати ухвалили 25 червня, під час чергової, 77-ї сесії Луцької міської ради, пише



Зокрема, територіальні підрозділи департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради будуть створені за адресами:



філія № 1 – вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк;



філія № 2 – пр-т Соборності, 18, м. Луцьк, 43024.



Відповідно одне із них буде у приміщенні Луцької міської ради, а інше в приміщенні державного реєстру актів цивільного стану.



Як повідомив Суспільному директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський, наразі з міського бюджету мають виділити гроші на ремонт в цих приміщеннях та розширити штатну сітку працівників. Поки, з його слів, важко сказати, коли філії відкриють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відкриють дві філії департаменту з питань ветеранської політики. Там ветерани та ветеранки війни та члени їх сімей зможуть отримати соціальні та адміністративні послуги.Відповідне рішення депутати ухвалили 25 червня, під час чергової, 77-ї сесії Луцької міської ради, пише Суспільне Зокрема, територіальні підрозділи департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради будуть створені за адресами:філія № 1 – вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк;філія № 2 – пр-т Соборності, 18, м. Луцьк, 43024.Відповідно одне із них буде у приміщенні Луцької міської ради, а інше в приміщенні державного реєстру актів цивільного стану.Як повідомив Суспільному директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради, наразі з міського бюджету мають виділити гроші на ремонт в цих приміщеннях та розширити штатну сітку працівників. Поки, з його слів, важко сказати, коли філії відкриють.

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