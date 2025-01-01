Керівник Волинської митниці привітав колег з професійним святом

День митника на Волині уже традиційно відзначили спільною молитвою, хвилиною мовчання в пам'ять про жертв російсько-української війни, заохоченням професійних здобутків окремих волинських митників та збором коштів для потреб ЗСУ.Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.Начальник митниціпривітав колектив та окреслив головні пріоритети служби в контексті євроінтеграційних прагнень та перспектив України. Він вручив відомчі нагороди Держмитслужби, Волинської обласної та Ковельської районної військових адміністрацій, побажав усім благополуччя та справедливого миру.Також керівник наголосив на важливості впровадження «ветеранської політики» в митну корпоративну культуру. Уже 29 працівників митниці мають досвід бойових дій, 19 у цей день перебувають на передовій, більше десятка дітей ветеранів митної служби виконують свій громадянський обов’язок у складі Збройних Сил України. Незмінними помічниками у справі волонтерства для допомоги фронту стали юні волонтери з Любомльського дитячого батальону.Дмитро Стасенко подякував усім за сумлінну службу та належне патріотичне виховання молоді. Унікальну пісенну творчість презентував для учасників урочистої академії Волинський народний хор.