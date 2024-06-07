На Волині батька судили за доведення 13-річного сина до самогубства





Про це 25 червня повідомили у Волинській прокуратурі, пише



У суді прокурори довели, що дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, "послуху і покаяння".



Суд призначив батькові покарання у виді восьми років позбавлення волі.



Що відомо про підозру батькові у доведенні сина до самогубства



29 травня 2024 року в Нацполіції області повідомили, що жителя Нововолинська підозрюють у доведенні до самогубства 13-річного сина, який помер 12 травня 2023 року.



За даними слідства, батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність. Підозрюваний контролював поведінку хлопчика і думки, бив та завантажував роботою. Декілька років тому також закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.



На час слідства дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці". Чоловіка взяли під варту.



Довідково: санкція ч.3 ст. 120 ККУ (доведення до самогубства неповнолітнього) передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 65-річного чоловіка з Нововолинська визнали винним у доведенні 13-річного сина до самогубства.Про це 25 червня повідомили у Волинській прокуратурі, пише Суспільне У суді прокурори довели, що дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, "послуху і покаяння".Суд призначив батькові покарання у виді восьми років позбавлення волі.29 травня 2024 року в Нацполіції області повідомили, що жителя Нововолинська підозрюють у доведенні до самогубства 13-річного сина, який помер 12 травня 2023 року.За даними слідства, батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність. Підозрюваний контролював поведінку хлопчика і думки, бив та завантажував роботою. Декілька років тому також закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.На час слідства дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці". Чоловіка взяли під варту.санкція ч.3 ст. 120 ККУ (доведення до самогубства неповнолітнього) передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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