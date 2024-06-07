На Волині батька судили за доведення 13-річного сина до самогубства

На Волині батька судили за доведення 13-річного сина до самогубства
65-річного чоловіка з Нововолинська визнали винним у доведенні 13-річного сина до самогубства.

Про це 25 червня повідомили у Волинській прокуратурі, пише Суспільне.

У суді прокурори довели, що дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, "послуху і покаяння".

Суд призначив батькові покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Що відомо про підозру батькові у доведенні сина до самогубства

29 травня 2024 року в Нацполіції області повідомили, що жителя Нововолинська підозрюють у доведенні до самогубства 13-річного сина, який помер 12 травня 2023 року.

За даними слідства, батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність. Підозрюваний контролював поведінку хлопчика і думки, бив та завантажував роботою. Декілька років тому також закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.

На час слідства дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці". Чоловіка взяли під варту.

Довідково: санкція ч.3 ст. 120 ККУ (доведення до самогубства неповнолітнього) передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: Дитина, самогубство, Волинь, суд
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