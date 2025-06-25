В Гаазі почалась зустріч Трампа з Зеленським

В Гаазі почалась зустріч Трампа з Зеленським
На полях саміту НАТО розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа і главаи української держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент "ЄвроПравди" з Гааги.

Зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

Вранці 25 червня Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським, сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з лідером держави-агресора Володимиром Путіним.

Зеленський у Гаазі проведе зустріч не лише з Трампом, а й низкою інших лідерів; кілька зустрічей вже відбулися.

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Теги: Трамп, Зеленський
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