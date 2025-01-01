Обстріл Луцька: постраждалим від удару росії з резервного фонду виділили понад 4 млн грн





Таке рішення 25 червня під час сесії підтримали депутати Луцької міськради, повідомив кореспондент



3 млн грн із виділеної суми передбачили на надання матеріальної допомоги на оплату оренди житла власникам або квартиронаймачам в розмірі до 14 000 грн на одну пошкоджену квартиру. Ще 500 тис. грн — на придбання матеріалів та надання послуг з тимчасового захисту пошкодженого майна, а також усунення наслідків руйнацій;



Як розповіла під час сесії заступниця міського голови Ірина Чебелюк, станом на 25 червня, експертні висновки щодо придатності для проживання деяких пошкоджених будинків — на стадії підготовки.



"По Озерецькій ми очікуємо з дня на день висновок, на Івана Кожедуба так само. Щодо Стрілецької, то ми вже маємо наявні висновки — ці будинки визнані аварійними. Зараз пропрацьовуємо додаткові програми, які можемо залучити кошти не з бюджету. І будемо пропонувати варіант відновлення цих будівель", — зазначила заступниця.



Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, також плануються грошові відшкодування підприємцям, приміщення яких теж були пошкоджені під час обстрілу.



"Буде виокремлено три категорії: 1) той бізнес, який отримав незначні ушкодження. 2) ті виробничі протужності підприємств, які отримали пошкодження середньої важкості; 3) ті, які повністю знищені. Для кожної із категорій буде визначено граничну суму відшкодувань. Ми будемо виділяти кошти", — сказав Поліщук.

Також міський голова озвучив, що у липні відбудеться позачергова сесія, де депутати перерозподілять 40 мільйонів гривень перевиконання бюджету за червень і, відповідно, виділять гроші для власників підприємств, які мають пошкоджене чи знищене майно.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня



У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.



11 червня під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади на ліквідацію наслідків ударів РФ виділили 30 мільйонів гривень. В обласному центрі було пошкоджено чи зруйновано понад 400 житлових приміщень, у яких проживали більше 1000 жителів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З резервного фонду бюджету Луцької громади постраждалим внаслідок комбінованої атаки РФ 6 червня виділили 4 мільйони 30 тисяч гривень.Таке рішення 25 червня під час сесії підтримали депутати Луцької міськради, повідомив кореспондент Суспільного 3 млн грн із виділеної суми передбачили на надання матеріальної допомоги на оплату оренди житла власникам або квартиронаймачам в розмірі до 14 000 грн на одну пошкоджену квартиру. Ще 500 тис. грн — на придбання матеріалів та надання послуг з тимчасового захисту пошкодженого майна, а також усунення наслідків руйнацій;Як розповіла під час сесії заступниця міського голови, станом на 25 червня, експертні висновки щодо придатності для проживання деяких пошкоджених будинків — на стадії підготовки."По Озерецькій ми очікуємо з дня на день висновок, на Івана Кожедуба так само. Щодо Стрілецької, то ми вже маємо наявні висновки — ці будинки визнані аварійними. Зараз пропрацьовуємо додаткові програми, які можемо залучити кошти не з бюджету. І будемо пропонувати варіант відновлення цих будівель", — зазначила заступниця.Зі слів Луцького міського голови, також плануються грошові відшкодування підприємцям, приміщення яких теж були пошкоджені під час обстрілу."Буде виокремлено три категорії: 1) той бізнес, який отримав незначні ушкодження. 2) ті виробничі протужності підприємств, які отримали пошкодження середньої важкості; 3) ті, які повністю знищені. Для кожної із категорій буде визначено граничну суму відшкодувань. Ми будемо виділяти кошти", — сказав Поліщук.Також міський голова озвучив, що у липні відбудеться позачергова сесія, де депутати перерозподілять 40 мільйонів гривень перевиконання бюджету за червень і, відповідно, виділять гроші для власників підприємств, які мають пошкоджене чи знищене майно.У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.11 червня під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади на ліквідацію наслідків ударів РФ виділили 30 мільйонів гривень. В обласному центрі було пошкоджено чи зруйновано понад 400 житлових приміщень, у яких проживали більше 1000 жителів

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